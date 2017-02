Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan kaupunki tarjoaa kuukauden kestäviä kesätyöpaikkoja — 270 nuorta saa pestin, lisäksi otetaan kesämuusikoita Kouvolan kaupunki tarjoaa 270 nuorelle kesätyöpaikan kuukaudeksi. Lisäksi kaupunki palkkaa kesämuusikoita kahden viikon työpesteihin. Kaupunki tiedottaa, että haku kesätöihin on avoinna 12. maaliskuuta saakka. Kesätyöpaikkoja voivat hakea kouvolalaiset koululaiset ja opiskelijat, jotka ovat syntyneet vuosina 1997—2001. Paikoista 55 jaetaan sosiaalisin perustein ja loput arvotaan. Työsuhde on kuukauden mittainen ja kuukausipalkka on 880 euroa. Kesämuusikoiden pesti ovat kahden viikon mittaisia. Musiikkia harrastavat ja esiintymiskykyiset nuoret voivat hakea niitä. Muusikot ovat töissä 12.6. —29.7. kahden viikon jaksoissa. Valituille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse maaliskuun aikana. Kesätyöpaikkoja voi hakea Duunipankista. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/20/Kouvolan%20kaupunki%20tarjoaa%20kuukauden%20kest%C3%A4vi%C3%A4%20kes%C3%A4ty%C3%B6paikkoja%20%E2%80%94%20270%20nuorta%20saa%20pestin%2C%20lis%C3%A4ksi%20otetaan%20kes%C3%A4muusikoita/2017396/4