Kouvolan seurakuntayhtymä järjestää rippikoulun aikuisille

Kouvolan seurakuntayhtymä järjestää huhtikuussa rippikoulun aikuisille, joilta se on jäänyt aiemmin käymättä. Rippikoulu on Puhjonrannan kurssikeskuksessa Valkealassa 7.—9.4. — Ihmiset kyselevät meiltä aika ajoin rippikoulun suorittamisesta aikuisiällä. Heitä on opetettu yksityisesti, mutta haluamme tarjota myös mahdollisuuden käydä rippikoulu ryhmässä, Kouvolan seurakunnassa rippikoulutyöstä vastaava pastori Katikeesia Hertsi kertoo. Rippikoulun käymiseen liittyy oman seurakunnan toimintaan tutustumista ja viikonlopun mittainen lähijakso Puhjonrannassa. Lähijaksolla pohditaan elämän ja uskon kysymyksiä ja käydään läpi kristinuskon perusasioita. — Aikuisrippileirille osallistuminen ei vaadi minkäänlaisia pohjatietoja. Kaikki asiat opetellaan ja käydään läpi leirin aikana, Hertsi sanoo. Rippileirin jälkeen on mahdollista osallistua konfirmaatiojuhlaan Käpylän kirkossa lauantaina 29.4. kello 16. Kirkkoon kastamattoman rippileiri päättyy kastejuhlaan, jonka jälkeen kastettu voi osallistua halutessaan myös konfirmaatiojuhlaan. Aikuisrippikoulu järjestetään, jos ilmoittautuneita on vähintään viisi. Ohjeita ilmoittautumiseen löytyy täältä.

