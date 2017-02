Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kristillisdemokraateilla koossa 24 ehdokasta, tavoitteena viisi valtuustopaikkaa Kristillisdemokraatit tavoittelee huhtikuun kuntavaaleissa Kouvolassa 9 prosentin kannatusta ja viittä valtuustopaikkaa. Tällä valtuustokaudella kristillisdemokraateilla on ollut neljä valtuutettua. Viime kuntavaaleissa kristillisten kannatus oli Kouvolassa tasan 7 prosenttia. Kouvolan seudun kristillisdemokraateilla on nyt 24 ehdokasta. Tavoitteena on saada lopulliselle ehdokaslistalle 30 nimeä. Ehdokaslistalla ovat tällä hetkellä Virja Ampuja, Marko Flöjt, Irmeli Hakkarainen, Mervi Heinola, Maria Hyppänen, Tiina Hämäläinen, Henry Jokivuori, Maarit Kenttälä, Kalevi Komppa, Katrin Köllo, Hannu Laukala, Risto Majander, Arto Mäkinen, Kirsi Pylkäs, Johanna Pyötsiä, Pia Saarinen, Arto Sahamies, Sakari Smeds, Lassi Sokura, Juha Tanska, Pekka Tommola, Vesa Vainio, Matti Vanhanen ja Johanna Viljakainen. Sahamies, Smeds ja Vainio ovat nykyisiä kaupunginvaltuutettuja. Ryhmän neljäs jäsen Sari Palm ei ole lähdössä enää ehdolle. Kello 10.05: Päivitetty ehdokastilanne 24 ehdokkaaseen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/20/Kristillisdemokraateilla%20koossa%2024%20ehdokasta%2C%20tavoitteena%20viisi%20valtuustopaikkaa/2017221912310/4