Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuusankoskella töhritty seiniä laajalla alueella viikonlopun aikana — siivouskulut taloyhtiöille Spraypullojen ja tussien kanssa liikkeellä ollut töhrijä on tehnyt isot vahingot Kuusankosken keskustassa viikonlopun aikana. Liikehuoneistojen seiniä ja ikkunoita on sotattu kolmella eri värillä. Osansa on saanut myös Kansantalon rapattu seinä. Ilkivallan tekijän tai tekijöiden yrityksenä on ollut merkitä paikkoja tageilla eli tussilla tai spraymaalilla kirjoitetulla nimimerkillä. Enimmäkseen lopputulos on pelkkä töherrys. Seiniä ja ikkunoita on sotkettu Valtakadulla Kansantalolta tehtaalle päin ja kadun toiselta puolelta sotkuja näkyy entisen pankin ja ravintola Vanhan Kalastajan seinistä. Ilkivallan jälkien siivouskulut koituvat taloyhtiöiden maksettaviksi. — Jos piirrokset saadaan pestyä vahvoilla aineilla, eivät kustannukset ole kovin suuret, mutta jos seiniä joudutaan maalaamaan, on lasku isompi, sanoo Kansantalon toimitusjohtaja Tuure Ainikkamäki. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/20/Kuusankoskella%20t%C3%B6hritty%20seini%C3%A4%20laajalla%20alueella%20viikonlopun%20aikana%20%E2%80%94%20siivouskulut%20taloyhti%C3%B6ille/2017221925562/4