Kouvolan Sanomat: Maavoimat hankkii erikoispanssarivaunuja Vekaranjärvelle ja Parolannummelle Maavoimat saa erikoispanssarivaunuja Karjalan prikaatiin Vekaranjärvelle ja Panssariprikaatiin Parolannummelle vuosina 2018 ja 2019. Puolustusministeri Jussi Niinistö on valtuuttanut puolustusvoimat hankkimaan Leopard 1 -erikoispanssarivaunuja Hollannista. Tarkoituksena on hankkia kahdeksan Leopard 1 -hinauspanssarivaunua ja kahdeksan Leopard 1 -pioneeripanssarivaunua. Hankittavia erikoispanssarivaunuja käytetään vaurioituneiden panssariajoneuvojen hinaamiseen, kiinni juuttuneen panssarivaunun irrottamiseen, nostotöihin, materiaalien täydennyksiin ja korjaustoimiin. Maavoimien mukaan hankittavalla kalustolla varmistetaan ja kehitetään maavoimien mekanisoitujen joukkojen keskiraskasta evakuointikykyä 2040-luvulle. Hankkeeseen on varattu 8,2 miljoonaa euroa, josta erikoispanssarivaunujen lisäksi rahoitetaan muun muassa vaunujen kansallistamistöitä, kuljetukset ja uusien telaketjujen hankinta. Kansallistamistyöt sisältävät muun muassa tieliikennelain edellyttämät muutostyöt, vaunujen maalauksen ja järjestelmien toiminnan tarkastuksen. Lue koko uutinen:

