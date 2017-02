Uutinen

Kouvolan Sanomat: Noin 80 400 koulutuspaikkaa tarjolla — yhteishaku alkaa tiistaina Kevään yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen alkaa huomenna tiistaina ja päättyy 14.3. kello 15. Hakulomake täytetään verkossa osoitteessa www.opintopolku.fi. Tarjolla on noin 80 400 aloituspaikkaa, joista 43 600 ammatillisessa koulutuksessa ja 36 800 lukiokoulutuksessa. Eniten aloituspaikkoja on sosiaali- ja terveysalalla (5 600), liiketalouden ja kaupan alalla (4 900), ajoneuvo- ja kuljetustekniikassa (4 400) sekä arkkitehtuurin ja rakentamisen alalla (4 300). Ammatillisen koulutuksen kaikista aloituspaikoista noin 6 300 on varattu lukion oppimäärän suorittaneille. Viime kevään yhteishaussa oli noin 76 400 hakijaa. Haku on tarkoitettu perusopetuksen päättäville ja ilman tutkintoa oleville. Yhteishaussa ei voi hakea ammatilliseen koulutukseen, jos hakijalla on perusopetuksen jälkeen suoritettu ammatillinen perustutkinto, muu ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto. Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku järjestetään yhteishaun jälkeen 15.3.—5.4. Haettavana on noin 1 850 aloituspaikkaa. Oppilaitokset julkistavat sekä yhteishaun että erityisoppilaitosten haun tulokset aikaisintaan 15.6. Opetushallitus lähettää kaikille valitsematta jääneille kirjeitse tiedot opiskelijavalintojen tuloksista.Oppilaitokset voivat järjestää omia lisähakujaan vapaiksi jääneille koulutuspaikoille 16.6. alkaen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/20/Noin%2080%E2%80%89400%20koulutuspaikkaa%20tarjolla%20%E2%80%94%20yhteishaku%20alkaa%20tiistaina/2017221926376/4