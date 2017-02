Uutinen

Kouvolan Sanomat: Perhekahviloiden määrä kasvaa Kouvolassa Mannerheimin lastensuojeluliiton perhekahvila avasi ovensa Voikkaan Olohuoneessa marraskuussa. Voikkaan vanhan työväentalon tiloissa keskiviikkoisin kello yhdeksästä puoleenpäivään auki oleva kahvila löysi nopeasti yleisönsä. — Meillä käy sellaiset parikymmentä äitiä ja lasta joka keskiviikko. Äideiltä saatu palaute on ollut positiivista, MLL:n Kuusankosken yhdistyksen puheenjohtaja Riitta Korpelainen kertoo. Korpelaisen mukaan kahvilan toiminnan määrittelevät siellä asioivat perheet. Tilassa voidaan järjestää toiveiden mukaan vaikkapa jumppaa, askartelua tai mitä tahansa. MLL kartoittaa parhaillaan perheiden tarpeita. — Tärkein asia on kuitenkin vertaistuki, jota vanhemmat ovat saaneet jo runsaasti. MLL:n Jaalan yhdistyksen perhekahvila aloitti toimintansa viime vuoden lokakuussa osoitteessa Jaalantie 97. Yhdistyksen puheenjohtajan Marja-Liisa Mankkin mukaan toiminalle oli selvä tilaus, sillä keskiviikkoisin kello 10—12 avoinna olevaan kahvilaan löytää usein 20—30 perheenjäsentä. — Samalla se on osoittanut, että Jaalaan on muuttanut paljon lapsiperheitä. Vakiokävijät kertovat, että joka kerralla tilasta löytyy uusia kasvoja. Tämä osoittaa, että Jaalassa oikeasti asuu nuoria, ei vain vanhuksia, Mankki kertoo. Lue koko uutinen:

