Kouvolan Sanomat: Repoveden ulkoilu- ja elämyspäivät lähestyvät jälleen — uusi isäntä ja emäntä nimitettiin Repoveden ulkoilu- ja elämyspäivät järjestetään tänä vuonna kahdeksattatoista kertaa. Perjantai 24. helmikuuta on suunnattu yrityksille ja järjestöille, viikonloppu perheille. Osallistujilla on kympin maksua vastaan mahdollisuus muun muassa hiihtää eri pituisia lenkkejä erämaassa, sauvakävellä, laskea mäkeä, kokeilla lumikenkiä, pilkkiä ja kelkkailla. Perhelippu maksaa 20 euroa. Huoltopalvelupaikoilla roihuavat nuotiot, jotka ovat tapahtuman huollosta vastaavien yrittäjien käytössä. Omia makkaroitaan voi paistaa muilla tulentekopaikoilla. Tapahtuman emäntänä ja isäntänä toimivat tänä vuonna Kyllikki Outinen ja Veli Koski. He ovat osallistuneet ulkoilu- ja elämyspäiville alusta asti ja tehneet sen eteen paljon töitä. Heidät nimitti tehtäväänsä juhlallisesti Tarmo Kulmala, joka on yksi tapahtuman alkuunpanijoista. Joihinkin ohjelmanumeroihin, esimerkiksi Pokémon-hiihtoon, voi tänä vuonna osallistua eri maksusta. Myös koiravaljakko- ja poniajelut onnistuvat eri maksusta. Ohjelmaa on myös sisätiloissa. Orilammen majassa tanssitaan lauantaina ja sunnuntaina sekä monotanssit että tavalliset tanssit. Kouvolan kaupunki tukee tapahtumaa maksamalla latujen teon ja antamalla tapahtuma-avustusta. Järjestäjiä on useita, mutta pääjärjestäjä on Valkealan Latu. Tapahtumaan voi ilmoittautua paikan päällä. Työpaikkojen tosin toivotaan ilmoittautuvan ennakkoon osoitteeseen repovesiulkoilu@gmail.com. Ulkoilu- ja elämyspäivät ovat osa virallista Suomi 100 -ohjelmaa. Lue koko uutinen:

