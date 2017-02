Uutinen

Kouvolan Sanomat: Selfie raiteilla voi tappaa, vaaratilanteita myös Kymenlaaksossa — katso video! Junan alle jää vuosittain 50—60 ihmistä, minkä lisäksi rautateillä sattuu paljon läheltä piti -tilanteita. — Kymenlaakson ja koko Kaakkois-Suomen alueilla on havaittu vaaratilanteita, mutta en nostaisi koko Kaakkois-Suomea tai Kymenlaaksoa erikseen alueiksi, joissa tapauksia on erityisen vähän tai paljon. Onnettomuuksia ja läheltä piti -tilanteita tapahtuu joka puolella Suomea, etenkin alueilla, joissa on asutusta rautatiealueen lähellä, kertoo rautatietoimintojen turvallisuuspäällikkö Marko Tuominen Liikennevirastosta. Liikennevirasto, Trafi, VR Group ja Aseman lapset ry aloittavat kampanjan rataturvallisuuden puolesta. Kampanjan tavoitteena on saada etenkin nuoret ymmärtämään, että radalla liikkuminen on hengenvaarallista. Etenkin nuorten keskuudessa kuvien ottaminen raiteilla on erittäin huolestuttava ilmiö. — Rata ei ole oleskelu- eikä leikkipaikka, eikä raiteiden yli ei saa oikaista muusta kuin luvallisesta radan ylityskohdasta. Radalla liikkuu sekä oleskelee ajattelemattomuuttaan nuoria ja myös aikuisia. Aina nuoret eivät ole kiskoilla asti, vaan oleskelevat kiskojen läheisyydessä, mikä on myös vaarallista. Toiminta voi olla kohtalokasta. — Junan lähestymistä ei välttämättä huomaa ajoissa, jos on keskittynyt esimerkiksi kuvien ottamiseen. Etenkään lapset ja nuoret eivät usein ymmärrä, että juna ei voi väistää eikä ehdi pysähtyä ajoissa, sanoo Tuominen. Aikuisten tulisi toimia esimerkkinä, ja kertoa lapsille ja nuorille rautateiden vaaroista. — Rautateiden vaaroista on tärkeä puhua. Ihmiset eivät yleensä tule ajatelleeksi, kuinka vaarallinen paikka rata oikeasti on, muistuttaa johtava asiantuntija Kirsi Pajunen Trafista. Vaaratilanteet ovat yleensä tilanteita, joissa henkilö on vaarassa jäädä junan alle. — Junan pysähtymismatka on useita satoja metrejä tai jopa yli kilometrin, jolloin juna ei välttämättä ehdi pysähtyä ajoissa, vaikka kuljettaja aloittaisi hätäjarrutuksen välittömästi havaitessaan ihmisen näköetäisyydellä. Juna ei voi myöskään väistää, muistuttaa Tuominen. Jos radalla havaitaan luvattomia kulkijoita, niistä ilmoitetaan hätäkeskukseen ja poliisia pyydetään tarkistamaan paikka. — Junia varoitetaan ja niiden nopeutta alennetaan, tarvittaessa koko liikenne keskeytetään. Tilanteista ilmoitetaan aina poliisille. Luvaton oleskelu rautatiealueella on kielletty rautatielaissa, toteaa Tuominen. Lue koko uutinen:

