Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tilkkutaide vei koko käden — näyttely Kuusankoskitalossa Tilkkutöiden tekeminen voi olla äärimmäisen koukuttavaa. Lajiin on langennut pahemman kerran ainakin muuan naisporukka, jonka tilkkuaddiktio alkoi viattomasti yli 20 vuotta sitten kansalaisopiston opintopiirissä. Nyt heillä on oma, epävirallinen ryhmänsä, Tilkkumarjat. Siihen kuuluu 18 naista. Kaikki tekevät tilkkutöitä innokkaasti ja kunnianhimoisesti. — Moni on tehnyt varmasti jo yli kymmenen isoa tilkkupeitettä, ryhmän yhteyshenkilö Maija Purmonen sanoo. Nyt ryhmän tilkkutaidetta pääsee näkemään Kuusankoskitalossa. Tilkkumarjat ovat vuokranneet gallerian viikoksi. — Se on ihana tila tilkkutöille, iso ja valoisa, Purmonen sanoo. Näyttelyn työt on valittu yhdessä. Valinnassa on painotettu taiteen näkökulmaa. Taidetilkkuilua ja tilkkutaiteilua. 20.—26.2. Kuusankoskitalon galleria, Kymenlaaksonkatu 1. Lue koko uutinen:

