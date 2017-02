Uutinen

Kouvolan Sanomat: Uutisen takaa: Kansalaisneuvonta etsii yhä paikkaansa — palvelu perustettiin huonolla suunnittelulla hätäkeskuksen raunioille Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV tyrmäsi maaliskuussa 2016 julkaistussa raportissaan Kouvolassa toimivan Kansalaisneuvonnan. Raportin mukaan valtakunnallinen julkishallinnon neuvontapalvelu ei ole saavuttanut tavoitteitaan. Sen sijaan se toimii kalliisti ja tehottomasti. VTV:n mukaan valtiovarainministeriö suunnitteli palvelun puutteellisin tiedoin. Raportissa esitetään, että Kansalaisneuvonnan tarvetta tulisi miettiä kokonaan uudestaan tai ainakin sille olisi etsittävä uusia tehtäviä. Nyt vajaa vuosi raportin julkistuksen jälkeen Kansalaisneuvonta hakee edelleen rooliaan. Siitä ei ole tullut koko kansan palvelunumeroa. Vuonna 2014 joka kymmenes suomalainen tiesi, mitä Kansalaisneuvonta tekee. Taloustutkimus julkistaa lähiaikoina aiheesta uuden tutkimuksen. Kouvolassa tehdyn katugallupin perusteella palvelunumero 0295 000 ei ole vieläkään kovin hyvin tiedossa. Neljästä vastaajasta yksikään ei muistanut numeroa. Kaksi tiesi suunnilleen, mistä on kyse. Kansalaisneuvonnan asemaa on nakertanut se, että valtion virastot ovat perustaneet omia neuvontapalvelujaan. Esimerkiksi poliisi avaa valtakunnallisen puhelinneuvonnan 20. helmikuuta. Myös markkinointi on vähentynyt. Vuonna 2014 Kansalaisneuvontaa mainostettiin monin tavoin, muun muassa laajalla TV-kampanjalla. Valtiovarainministeriön kehitysjohtajan Marko Puttosen mukaan sittemmin markkinointiin on saatu vähemmän rahaa valtion tiukan taloudellisen tilanteen takia. Viime vuonna palveluun otettiin yhteyttä 46 500 kertaa. Kysymykset liittyivät muun muassa muuttamiseen, nimenvaihtoon ja työttömyyteen. Neuvojat ohjasivat yleensä kysyjiä oikeiden viranomaisten luo sekä sähköisten palvelujen äärelle. VTV:n mukaan suunnitteluvaiheessa laskeskeltiin, että palvelu voi vastaanottaa 300 000 yhteydenottoa vuodessa. Sittemmin on havaittu, että nykyinen 11 palveluneuvojan henkilöstö pystyy hoitamaan vuodessa enimmillään noin 60 000 yhteydenottoa. Kansalaisneuvonnan tulevaisuus riippuu siitä, uskovatko poliitikot ja virkamiehet sen kehittämiseen. Puttosen mukaan palvelua ei missään nimessä aiota lopettaa. Hän näkee, että Kansalaisneuvonnalla on jatkossa suuri rooli uudistettavan olevan Suomi.fi-sivuston tukipalveluna. Suomi.fi on osa valtion 100 miljoonan euron hanketta, jossa digitaalisia palveluja pyritään yhdistämään. Kansalaisneuvonnan jaostopäällikkö Minna Kuitunen Valtiokonttorista näkee sähköiset palvelut muutenkin keskeisenä työnsarkana tulevaisuudessa. — En huolestunut VTV:n raportista. Digitaalisessa maailmassa apua ja tukea tullaan tarvitsemaan. Palvelu on kehittynyt koko ajan kansalaisten tarpeiden mukaan. Mikä neuvontapalvelun alkutaipaleessa sitten on mennyt vikaan? Valtiokonttorin mukaan asiakkaat ovat olleet tutkitusti tyytyväisiä. Pääasiassa entisistä hätäkeskuslaisista koostuva henkilöstö on suoriutunut tehtävistään hyvin. Palvelulle pitäisi myös olla tarvetta. Taloustutkimus selvitti ennen Kansalaisneuvonnan perustamista, että valtaosa suomalaisista voisi kuvitella kysyvänsä sieltä apua. — Vain noin 12 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti, ettei käyttäisi palvelua lainkaan, Marko Puttonen sanoi Kouvolan Sanomille helmikuussa 2012. Jotta tilannetta voisi ymmärtää, täytyy palata ajassa taaksepäin. Kouvolassa toiminut Kaakkois-Suomen hätäkeskus siirrettiin osaksi Kuopion hätäkeskusta joulukuussa 2012. Siirtoa edelsi aluepoliittinen vääntö siitä, mihin kaupunkeihin Hätäkeskuslaitoksen toiminta keskittyy. Kymenlaaksossa nähtiin, että Kuopiota suosittiin kaavailuissa Kouvolan sijaan pikemmin poliittisin kuin järkiperustein. Sisäministeri Anne Holmlund (kok.) perusteli eri yhteyksissä, että Kuopion tilat ovat Kouvolaa suuremmat. Todellisuudessa Kouvola oli keskuksista suurempi ja helpommin laajennettavissa. Puheet aluepolitiikasta saivat lisää tuulta alleen maaliskuussa 2010, kun Holmlund lupasi Kouvolalle lohdutuspalkinnon: tänne päätettiin sijoittaa valtakunnallisia erityistehtäviä hoitava hätäkeskus. Ehdotus tuntui oudolta, sillä kenellekään ei tuntunut olevan käsitystä tehtävien sisällöstä tai todellisesta tarpeesta. Joulukuussa 2011 uusi sisäministeri Päivi Räsänen (kd.) lopettikin räpiköinnin ja vahvisti, ettei kaupunkiin jää minkäänlaista keskusta. Sopivia tehtäviä ei keksitty. Viimeisenä valttina Kouvolan käteen jäi kansalaisten yleisneuvonta. Valtiovarainministeriön vuosina 2009—2010 vetämässä hankkeessa oltiin suunniteltu, että jokin entinen hätäkeskus voisi sopia sijoituspaikaksi. Kouvola istui kuvioon niin hyvin, että VTV:n mukaan Kansalaisneuvonta päätettiin perustaa kaupunkiin ilman kunnon selvitystyötä. Matkan varrella tajuttiin, etteivät hätäkeskuksen tyhjilleen jääneet tilat soveltuneetkaan uuteen työhön. Kansalaisneuvonnalle tehtiin konttori viereiseen Oikeus- ja poliisitaloon. Hätäkeskuslaitos maksoi Palomäen luolasta Senaatti-kiinteistöille vuokrasopimuksen katkaisun takia 2,3 miljoonaa euroa, mutta tilat ovat yhä tyhjillään. Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien yhteiskuntatoimituksen toimittaja. Lue koko uutinen:

