Uutinen

Kouvolan Sanomat: Arkistosta: Omituinen henkilö Sukupuolineutraalin avioliittolain voimaantulo maaliskuussa varmistui lopullisesti viime viikolla, kun eduskunta hylkäsi Aito avioliitto -kansalaisaloitteen. Joidenkin on edelleen vaikea sulattaa mies- ja naisparien liittoja, mutta silti suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin ja sukupuolirooleihin on vapautunut merkittävästi vuosikymmenien kuluessa. Todisteeksi käy pikku-uutinen, joka julkaistiin Kouvolan Sanomissa 6.5.1914. — Omituinen henkilö on wiime aikoina asustanut Woikalla. Hän on puettu naisen waatteisiin, mutta pitää lyhyeksi leikattua tukkaa, lapikkaita jalassaan, polttaa tupakkaa j.n.e. joten häntä luulisi mieheksi. Muutamat kuitenkin wakuuttawat, että hän on nainen. Taloja kuuluu wieras m.m. kysellen ja lienee jo kaupoissakin. Kummalliselta waan tuntuu hänen asettumisensa miehen ja naisen rajalle. Kansalliskirjaston digitoiduista aineistoista löytyvät muun muassa kaikki Kouvolan Sanomien numerot vuosilta 1909—1920. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/21/Arkistosta%3A%20Omituinen%20henkil%C3%B6/2017400/4