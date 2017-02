Uutinen

Kouvolan Sanomat: Asuntomessujen tonttihaku alkaa ensi viikolla — Korialle etsitään bioneerejä Kouvolan vuoden 2019 asuntomessujen tonttihaku alkaa 1. maaliskuuta. Haettavana on 35 pientalotonttia, joiden hinnat vaihtelevat vajaasta 7 000 eurosta runsaaseen 14 000:een euroon.Tonttihaku järjestetään kahdessa vaiheessa: 1.3.—31.5. ja 1.6.—31.8. Ensimmäisen vaiheen tonttivarauspäätökset tehdään kesäkuussa ja toisen vaiheen syyskuussa. — Jos hakijalla on selkeä näkemys ja rivakka ote, rakennustöihin omalla tontilla saattaa päästä vielä kuluvan vuoden puolella, sanoo asuntomessujen projektipäällikkö Sanna Kauppi.Tulevilta rakentajilta edellytetään sitoutumista asuntomessujen teemoihin. Teemojen tarkoitus on antaa ideoita ja esimerkkejä rakennusten ja pihojen suunnitteluun sekä varsinaiseen rakentamiseen sisustusta myöten.Pioneeripuiston messuteemat ovat kauniisti ikääntyvä, oma aika ja bioneeri. Teemoista kauniisti ikääntyvä viittaa alueen ja Kymijoen historiaan. Teema kannustaa rakentajia, jotka arvostavat historiaa ja kauniisti ikääntyviä, huoltovapaita ja kestäviä ratkaisuja. Oma aika -teema viittaa alueen moniin vapaa-ajan mahdollisuuksiin sekä Kouvolaan yleensä edullisena asuinpaikkana, mikäli tekee etätöitä muualla. — Bioneerit ovat modernin ajan tienraivaajia, joille ekologisen ajattelun yhdistäminen digitaaliseen tekniikkaan ja rakentamisen uusiin ilmiöihin ei ole ongelma, Kauppi määrittelee. Lue koko uutinen:

