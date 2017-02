Uutinen

Kouvolan Sanomat: Hankinta-asiamies auttaa yrityksiä saamaan julkisia hankintaurakoita — aloittaa Kouvolassa maaliskuussa Kouvolan ensimmäiseksi hankinta-asiamieheksi on valittu kauppatieteiden maisteri Marita Melkko. Syntyperäinen kouvolalainen on viimeksi toiminut hankepäällikkönä Lahden kaupungilla. Tuolloin hän johti 5,5 miljoonan euron työllisyyshanketta, ja hänen tehtäviinsä kuului myös palveluiden hankinta. Kouvolan seudun yrittäjiä on harmittanut julkisten hankintaurakoiden valuminen seudun ulkopuolelle. Hankinta-asiamiehen tehtävänä on varmistaa, että paikallisilla yrityksillä on kaikki tarvittava tieto hankinnoista. Paikkaa haki 26 henkilöä. — Kun otetaan huomioon, miten paljon hankintoja valtiolla ja kunnilla on ja miten vähän paikalliset yritykset pääsevät niitä toteuttamaan, tämä on erittäin tärkeä tehtävä. Minun tehtäväni on tarjota työkaluja ja rakentaa vahvaa yhteistyötä yrittäjien ja julkisen sektorin välille, Melkko sanoo. Hankinta-asiamies aloittaa työnsä Kouvola Innovationin organisaatiossa 20. maaliskuuta. Hän työskentelee yhteistyössä yrittäjien, Kouvolan kaupungin hankintayksiköiden ja paikallisten yrittäjäjärjestöjen kanssa. Tehtävä jatkuu 28.2.2019 asti Hämeen ELY-keskuksesta saadulla hankerahoituksella. Kouvolan Yrittäjien puheenjohtaja Ville Helander uskoo palvelun parantavan merkittävästi pk-yritysten mahdollisuuksia julkisissa hankinnoissa. Tähän asti menestys ei ole ollut kovin hyvää. Helander arvelee tämän johtuneen hankintojen ehdoista. Myös yritysten osaamisessa on hänen mukaansa kehitettävää. Lue koko uutinen:

