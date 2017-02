Uutinen

Kouvolan Sanomat: Junioritiistai: Kouvola tuli mukaan soveltavaan luisteluun KooKoo Jäätaiturit on tammikuusta lähtien järjestänyt joka lauantai soveltavan luistelun tunnin hallin harjoitusjäällä. Erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille suunnattu ryhmä on nimeltään Rautaiset. Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joiden on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan, ja joille järjestetty liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. — Mukana on tähän mennessä ollut kaikkiaan kymmenen luistelijaa, viisivuotiaista lähes parikymppisiin, sekä heidän omaisiaan ja avustajiaan. Tämä on koko perheen juttu, ja tilaa on vielä, kertoo ryhmän perustaja ja ohjaaja, KKJT:n valmentaja Hilla Turtiainen. Soveltavan luistelun ryhmiä perustettiin ensin Helsingin, Turun ja Tampereen seuduille. — Tämän tyyppinen luistelu on lähtenyt leviämään ihan viime vuosina. Vammaisurheilu elää toki muutenkin nostetta esimerkiksi Leo-Pekka Tähden menestyksen ansiosta, Turtiainen sanoo. KKJT järjestää soveltavan liikunnan toimintaa yhteistyössä PoKLin, Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistyksen ja Lumonin kanssa. — Seura on saanut hankittua neljä pystyluistelutukea. Haaveissa on luistelukelkat, joiden avulla alaraajahalvaantuneetkin pystyisivät harrastamaan jääurheilua, Turtiainen sanoo. Luistelutaitoa ei ryhmään tulijoilta vaadita, ei myöskään mukaan tulevilta perheenjäseniltä tai muilta avustajilta. — Täällä pääsee tutustumaan lajiin, lupaa Turtiainen. Rautaisten ryhmä kokoontuu jäähallissa lauantaisin niin kauan kuin jäätä riittää. Lue koko uutinen:

