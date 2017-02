Kokki ja siivooja pärjäävät tulevaisuudessa — katso, miten eri ammateille käy

Kuva: Marleena Liikkanen

Ajatushautomo Demos Helsingin tulevaisuustutkija Aleksi Neuvonen kertoo tulevaisuuden näkymät kahteenkymmeneen erilaiseen ammattiin.

Lääkäri - muuttuu

— Lääkäriä tarvitaan aina, mutta työnkuva voi muuttua paljonkin. Tulevaisuudessa toiminta voi olla hajautettua siten, että eri puolilla Suomea eri yksiköissä on vain yksi lääkäri ja hoitohenkilökuntaa. Lääkärit pitävät yhteyttä toisiinsa älylaitteiden avulla.



Lakimies - vähenee

— Työt voivat vähentyä jonkun verran. Sopimusasioiden tulkitsemisessa algoritmit voivat tulla ihmisten avuksi, jolloin lakimiestä ei kaikkiin asioihin enää tarvita.



Upseeri - muuttuu tai häviää

— Hajautettu koneäly tulee varmasti tekemään osan upseerien töistä tulevaisuudessa. Koneäly tekee osittain kollektiivisen työn, vaikka komentolinjan pitää olla selvä puolustusvoimissa.



Diplomi-insinööri - osa häviää

— Luovat, uutta kehittävät diplomi-insinöörit ovat varmasti turvatuimmissa töissä tulevaisuudessa. Rutiinityöt, jossa analysoidaan standardoitua dataa, voivat hävitä. Pelle Pelottomat tulevat säilymään.



Paperityöntekijä - vähenee

— Tehtaat ovat tulevaisuudessa entistäkin koneellistetumpia. Tämä on muutos, joka on ollut käynnissä jo pitkään.



Kokki - ei häviä

— Maailman vanhin tulevaisuusskenaario on ruuan syönti pillereinä. Niin ei ole käynyt. Kokkia tarvitaan tulevaisuudessakin.



Autonkuljettaja - häviää

— Jollain aikavälillä tämä ammatti näyttäisi olevan häviämässä. Ylipäätänsä erilaiset kuljetusalan ammatit ovat vähenemässä tekniikan kehittyessä.



Maatalousyrittäjä - vähenee ja muuttuu

— Tässä on kaksi eri suuntaa. Voi olla, että sisäkasvatus isoissa halleissa led-valoilla valtaa alaa vähentäen perinteistä maataloutta. Toisaalta maatalousyrittäjät voivat jalostaa oman toimintansa korkeammalle tasolle, etteivät he vain tee raaka-aineita, vaan myyvät elämyksiä ja laadukkaita tuotteita.



Kirvesmiehet ja rakennustyöntekijät - ei vähene

— Suomessa on rakennuskantaa, jota pitää korjata perinteisin tavoin, vaikka 3d-tulostettuja varaosia onkin käytössä. Niiden yhdistelemiseen tarvitaan osaavaa tekijää. Voi tietysti olla, että uudisrakentamisessa ei välttämättä kirvesmiestä tarvita, mutta luomupuutalossa kylläkin. Uudisrakentaminen voi koneistua merkittävästi, mutta on paljon paikallista korjausrakentamista, mihin tarvitaan työmiehiä.



Puhelinmyyjä - vähenee

— Yhdysvalloissa on jo automatisoitu paljon puhelinmyyntiä. Uskon, että työt vähenevät tulevaisuudessa. Isommissa jutuissa, kuten yritysmyynnissä ynnä sellaisessa, työpaikat voivat säilyä.



Asiakaspalvelija - vähenee

— Ihmisten välinen vuorovaikutus ei häviä mihinkään. Vuorovaikutustaidot korostuvat tulevaisuudessa ja niistä ollaan valmiita maksamaan. Uskon, että tekoäly tulee silti jollain tapaa avittamaan asiakaspalvelua. Nytkin asiakaspalvelun automaatio näkyy esimerkiksi kauppojen pikakassoina ja monien hotellien vastaanotoissa sekä lentokentillä.



Sihteeri - vähenee

— On ollut jo pitkään laskussa, sillä monia sihteerien vanhoista töistä pystytään tekemään itsenäisesti tietokoneella. Sihteerille, joka ratkaisee kaikki ongelmat, on varmasti tilausta tulevaisuudessa ainakin osa-aikaisesti. Heilläkin on apunaan tekoälysovellukset. Selvää hallintorutiinia ei kuitenkaan silloin ole.



Kirjanpitäjä - muuttuu ja vähenee

— Kirjanpitäjän työ on ensimmäisiä korkeakoulutettuja ammatteja, joissa mennään vahdilla automaation suuntaan. Hyvä kirjanpitäjä, joka osaa tehdä ratkaisuja automaation ehdoilla, voi olla tulevaisuudessakin tarvittu.



Graafikko - kilpailu kovenee

— Joukkotyöalustoilla graafikoiden työkenttä on globaali, kun aikaisemmin se oli paikallinen. Tilaajat pystyvät nytkin kilpailuttamaan graafikkoja eri puolilta maailmaa, ja ulkoasun tai logon saa muutamalla satasella.



It-tukihenkilö - vähenee

— Tulevaisuudessa laitteita ja niihin liittyviä haasteita on entistä enemmän. Todella hyvälle tukihenkilölle voi olla tarvetta. Jos vertaa muutaman vuosikymmenen takaiseen tilanteeseen, niin monet hoitavat it-ongelmansa netistä löytyvien apujen avulla. Itsekin soitan pahimmassa hädässä luottohenkilölle.



Lähihoitaja - voi lisääntyä

— Hoitoala vetää vastaisuudessakin ikääntymisen takia. Mielikuva siitä, että olet robotin hoidettavana, on monille ikävä. Vaikka moni lähihoitajan työ olisikin mahdollista hoitaa robotilla, ihmiset haluavat silti olla ihmisen hoidettavana. Inhimillisyys on tärkeää.



Siivooja - tarvitaan edelleen

— Vaikea ennustaa. Varmasti siivoaminenkin automatisoituu ja materiaalit kehittyvät. Maailmassa silti riittää likaa ja nurkkia, joten siivoojille on tarvetta vastaisuudessakin.



Lastenhoitaja - tarvitaan aina

— Tähän työhön halutaan varmaan viimeisenä mitään koneita. Konetta ei haluta kasvattamaan lapsia, vaikka robotti olisi kuinka hyvä ja viimeisintä tiedettä hyödyntävä. Inhimillisyys tulee tässä etusijalle.



Parturi-kampaaja - tarvitaan aina

— Ala muuttuu varmasti entistä enemmän hemmotteluhoidoksi. Voisi kuvitella, että ihmiset eivät mielellään anna koneen koskea päähänsä. Ammattikunta ei tule teknologian kehitykseen kaatumaan.



Toimittaja - tarvitaan aina

— Urheilu-uutisia ja sähketyyppisiä juttuja generoidaan jo nyt automaattisesti. Tietynlainen perusraportointi tulee häviämään. Sen tilalle tarvitaan kovempaa analyysia ja kykyä kysyä vaikeita kysymyksiä. Toimittajia tarvitaan tulevaisuudessakin. Enemmän huolettaa se, jos ihmiset kyllästyvät lukemaan ja haluavat vain viihdettä.



Tulevaisuustutkija - muuttuu

— On puhuttu, että big datan avulla voidaan saada aikaiseksi lyhyen aikavälin ennusteita, jotka pitävät hyvin paikkansa. Maailma on kuitenkin sen verran kaoottinen ja epävarma, ettei laskennallisesti yli viiden vuoden meneviä ennusteita voi koneella tehdä.

