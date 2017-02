Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon HIFK-lainat odottavat fyysistä ja vähämaalista peliä — jatkuuko Miehon pisteputki? KooKoolla riittää panosta, kun joukkue kohtaa Helsingissä tänään IFK:n. IFK:sta lainalla olevat Panu Mieho ja Miro-Pekka Saarelainen odottavat pelistä fyysistä. Mieho lähtee peliin kelpo vireessä: hän on tehnyt KooKoossa 2 ottelussa tehot 1+2=3. — Voi tulla fyysinenkin taistelu. Maalit voivat olla tiukassa. Pitää puolustaa tosi hyvin ja nöyrästi. Viime viikolla oltiin aktiivisia, luisteltiin ja tehtiin paljon töitä. Lähdetään jatkamaan siitä, Mieho sanoo. Molemmat ovat saaneet Kouvolassa enemmän peliaikaa kuin IFK:ssa, Mieho reilut 18 minuuttia ja Saarelainen noin 11 minuuttia per peli. Peliajalla heille KooKoo-siirto myytiinkin. Pyörä pyörähti nopeasti: viikko sitten lauantaina tuli puhelu, ja sunnuntaina miehet olivatkin jo KooKoon riveissä. — Sanottiin ihan suoraan, että täällä saa mahdollisuuden näyttää mitä osaa. Ainakin itse otin hyvillä mielin vastaan sen mahdollisuuden, että pääsee pelaamaan paljon, sanoo Mieho, jonka alkukausi HIFK:ssa meni pienessä roolissa ja pienillä tehoilla. Kouvolassa tahti on muuttunut. Sportia vastaan hän teki avausmaalin, Kärpät-voitossa syötti kaksi muuta. Sumulaakson betonissa kulkee, Mieho nimittäin teki myös IFK:n ainokaisen joukkueen käydessä syksyllä Kouvolassa. — Ei kai hallissa mitään ihmeellistä ole, mutta hyvä kun kulkee. Neljä peliä on vielä täällä jäljellä, toivotaan että sama jatkuu, hän naurahtaa. — On hyvä ketju, jossa pelata. Anrei Hakulinen on nopea luistelija ja Eero Savilahti on hyvä kiekollisena ja hänellä on hyvä pää. Siinä on helppo pelata, kiittelee kakkosketjun sentteriksi istutettu Mieho laitureitaan. Saarelaisen paikka löytyi kolmosketjun laidasta Jan-Mikael Juutilaisen ja Mikko Alikosken kaverina. Kummallakin on menossa toinen täysi kausi liigatasolla. IFK-junnuissa hyviä tehoja nakutellut kaksikko kävi viime kaudella liigapelien ohessa lainalla Kiekko-Vantaassa, Saarelainen tälläkin kaudella yhden Vantaalla pelatun pelin lisäksi pelaamassa kahdeksan Mestis-ottelua Rovaniemellä. Mieho kuvailee tuovansa KooKooseen paljon luistelua ja kiekollista peliä, Saarelainen laukauksia, kamppailua ja tunnollista puolustamista. — Ei ole mitään pistetavoitteita. Tavoite on parantaa peli peliltä ja voittaa niitä, jotta päästäisiin pudotuspeleihin, sanoo Saarelainen. Miehon IFK-sopimus loppuu tähän kevääseen, Saarelaisella on sopimus Helsingissä vielä ensi kaudeksi. — Keskitytään tähän kauteen ja näihin peleihin, jotka nyt ovat vielä jäljellä, Mieho kuittaa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/21/KooKoon%20HIFK-lainat%20odottavat%20fyysist%C3%A4%20ja%20v%C3%A4h%C3%A4maalista%20peli%C3%A4%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89jatkuuko%20Miehon%20pisteputki/2017221927645/4