KooKoon Tuokkola tappiosta harvinaisen äkäinen KooKoon päävalmentajaa Tuomas Tuokkolaa ei ole tällä kaudella nähty kertaakaan niin vihaisena kuin tiistaina Helsingin jäähallin käytävällä HIFK-ottelun jälkeen.Yleensä asioista positiivisen puolen löytävää Tuokkolaa sapetti rajusti kouvolalaisjoukkueen 3—2 (1—0, 1—1, 1—1) -vierastappio.Harmituksesta kertova v-kirjaimella alkava ruma sana sinkosi Tuokkolan suusta useita kertoja. Ketutuksen ymmärtää, sillä taas mehukkaita maalipaikkoja missannut KooKoo menetti hallussaan olleen pelin ja hävisi maalilla, joka oli varsinainen onnenkantamoinen.— Sen lisäksi, että myimme HIFK:lle kolme pelaajaamme, annoimme heille vielä sarjapisteet kaupan päälle. Harmittaa, että ryssimme. Olimme pelissä parempia, mutta sitten lopetimme pelaamisen, Tuokkola pauhasi.Sportin napattua pisteen KooKoon ero Liigan pudotuspeliviivan yläpuolelle kasvoi viiteen. Runkosarjaa on pelaamatta seitsemän ottelua.Tuokkolan mielestä KooKoo vetäytyi liikaa sen jälkeen, kun joukkue oli tullut Mikko Jokelan maalilla 1—1:een toisessa erässä.— Rupesimme pelaamaan pelkkää träppiä, menetimme kiekkoja keskialueella, emmekä voittaneet yhtään kamppailua, Tuokkola yksilöi KooKoon puutteita.Voitto-osuman viimeisteli puolustaja Ryan O'Connor, joka siirtyi puolitoista viikkoa sitten suuressa pelaajakaupassa KooKoosta Helsinkiin. Vajaat kaksi kautta KooKoota edustanut O'Connor oli pyyteettömästi takakarvanneen Juha-Pekka Haatajan ahdistama, mutta sai osuttua pomppivaan kiekkoon sen verran, että se lepatteli kuin perhonen Leland Irvingin vartioimaan maaliin.Väitetään, että pessimisti ei pety. Viime viikon kahdella voitollaan takaisin playoff-kamppailuun ilmoittautunut KooKoo on kuitenkin peliesityksillään vääntämässä vanhaa sanontaa solmuun.Moni kuvitteli, että O'Connorista, Jarkko Malisesta, Kai Kantolasta ja Mikko Lehtosesta säästösyistä luopunut joukkue luopuisi samalla myös taistelevasta peli-ilmeestään, mutta kattia kanssa.— Tästä tuli taas kovaa oppia tulevaisuuteen, KooKoota myös ensi kaudella valmentava Tuokkola kiteytti vaimennettuaan suurimmat tunnekuohut.Neljä edellistä kotiotteluaan hävinnyt IFK on kyntänyt syvällä ja vaipunut alisuorittajien luokalle. Malinen, Kantola ja O'Connor ovat tulleet seuralle tarpeeseen, ja kolmikko on ottanut paikkansa ykkösylivoimassa.

