Kouvolan Sanomat: Korian poltetun grillin korvausasia venyy maaliskuulle Korian grillin elokuisen tuhopolton korvauskäsittely on edelleen kesken Kymenlaakson käräjäoikeudessa. Tuhopoltosta aiheutuneita korvauksia oikeus käsittelee erikseen. Vakuutusyhtiö vaatii tuomion saaneilta noin 100 000 euroa. Grilli-kahvilan silloinen yrittäjä vaatii noin 30 000 euron korvausta vuositulojen menettämisen takia. Korvausten käsittely on kesken, koska vakuutusyhtiö on pyytänyt käräjäoikeudelta lisäaikaa 3. maaliskuuta asti sovintoneuvottelujen takia. Käräjäoikeus tuomitsi viime vuoden lopulla kahdelle kouvolalaiselle nuorelle puolen vuoden ehdolliset vankeustuomiot nuorena tehdystä törkeästä vahingonteosta. Tekohetkellä 17-vuotiaat pojat myönsivät polttaneensa Korian grillin tahallaan. Mukana olleen 15-vuotiaan pojan oikeus totesi syyttömäksi.

