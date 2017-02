Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvola haluaa sosiaali- ja terveydenhuollon puhelinkeskuksen Kouvola esittää, että kaupunkiin perustetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukeskus.Palvelukeskus huolehtisi Kymenlaakson tarpeista hoidontarpeen arvioinneissa ja ajanvarauksissa. Tavoitteena on, että asiakas ohjautuu oikeaan palveluun. Samalla erityis- ja päivystyspalveluiden käyttöä voitaisiin vähentää.Palvelukeskus olisi paikka, jonne asiakkaat voivat soittaa kysyäkseen neuvoja ja apua.Palvelukeskusesitys on osa Kouvolan kaupunginhallituksen tiistaina käsittelemästä paketista. Kouvola esittää Carean hallitukselle ja maakunnan sote-projektiryhmälle, että periaate- ja työnjakoasiakirjoihin kirjataan Kouvolan osalta akuuttilääketieteen päivystys ja Pohjois-Kymen sairaalan Poksin profiloituminen kuntoutussairaalaksi.Kouvola edellyttää samalla, että kirjaukset huomioidaan valmistelussa.Carean toimitusjohtaja Annikki Niiranen oli kutsuttu tiistaina kaupunginhallituksen kokoukseen. Hallituksen puheenjohtaja Jari Larikka (kok.) totesi ennen kokousta, että Niiraselta halutaan kuulla näkemyksiä ennen kaikkea Pohjois-Kymen sairaalan asemasta kuntoutussairaalana.Niiranen totesi tiistaina ennen kokousta Kouvolan Sanomille, että hänen korviinsa ei ole kantautunut tietoja kuntoutussairaalastatuksen kyseenalaistamisesta.— Terveydenhuoltolakiin tulleen muutoksen jälkeen nykyisillä aluesairaaloilla tulee olemaan kuntouttavan sairaalan profiili.Hän jatkaa, että kuntoutus on hyvin laaja käsite— On ravitsemusterapeuttia ja on toimintaterapeuttia, on kotiin vietävää kuntoutusta. Kuntoutus on nähtävä hyvin laajasti: ei ole kysymys yksittäisestä asiasta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/21/Kouvola%20haluaa%20sosiaali-%20ja%20terveydenhuollon%20puhelinkeskuksen/2017221932690/4