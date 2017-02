Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan seuraava kaupunginjohtaja on Marita Toikka tai Janne Laine Kouvolan seuraava kaupunginjohtaja on mitä todennäköisimmin Marita Toikka tai Janne Laine. Toikasta tai Laineesta tulee Kouvolan uusi kaupunginjohtaja, jos 13. maaliskuuta kaupunginvaltuustossa ei kisaan ilmesty mustaa hevosta. Toikka työskentelee tällä hetkellä Imatran hallintojohtajana. Laine on Savonlinnan kaupunginjohtaja. Valmistelutyöryhmässä istuva kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Larikka (kok.) sanoo, että kaupunginjohtajavalintaa käsitellään seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa 6. maaliskuuta. Larikka sanoo, että kahden loppusuoralle päässeen ehdokkaan valinta ei ollut helppo. — Kaikki viisi olivat todella hyviä hakijoita, eikä lopputulos ollut millään tavalla selvä. Toikka ja Laine vakuuttivat haastatteluissa. Kouvolan kaupungin valtuustoryhmät haastattelivat kaupunginjohtajaehdokkaita helmikuun alussa. Haastatteluun osallistuivat Laineen ja Toikan lisäksi yrittäjä ja toimitusjohtaja Jyrki Hyttinen sekä suostumuksensa virkaan antaneet Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva ja Iitin kunnanjohtaja Riku Rönnholm. Kaupunginjohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä yhteensä 12 henkilöä. Lisäksi kaksi henkilöä antoi virkaan suostumuksensa. Kaupunginhallituksen asettamaan valmistelutyöryhmään kuuluvat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Harri Helminen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Larikka sekä kaupunginhallituksen jäsenet Kimmo Jokiranta, Marjatta Nykänen, Sari Palm ja Liisa Sulanen sekä henkilöstöjohtaja Päivi Karhu. Lue koko uutinen:

