Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolassa ja Kuusankoskella avoimia roller derby -treenejä Helmi-maaliskuun vaihteessa järjestetään Kuusankosken urheilutalolla ja Haanojan haalilla avoimet ja ilmaiset roller derby -luistelutreenit. Roller derby on rullaluistimilla pelattava kontaktilaji, jossa radalla on kerrallaan viisi pelaajaa per joukkue. Ottelu koostuu kahdesta 30 minuutin erästä. Kouvola Roller Derbyn järjestämät treenit sopivat kaikenikäisille aloittelijoille sukupuoleen tai urheilukokemukseen katsomatta. Treeneissä pääsee tutustumaan lajin välineisiin sekä luistelutekniikkaan valmentajien johdolla. Aiempaa kokemusta ei vaadita. Treenipäivät ovat maanantaina 27. helmikuuta Kuusankosken urheilutalolla kello 19.30 alkaen, Haanojan haalilla sunnuntaina 5. maaliskuuta kello 14 alkaen sekä keskiviikkona 8. maaliskuuta Kuusankosken urheilutalolla kello 19.30 alkaen. treenit kestävät noin puolitoista tuntia. Kouvola Roller Derby -yhdistykseen kuuluu noin 70 jäsentä, sekä miehiä että naisia. Lue koko uutinen:

