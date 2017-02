Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolassa keskiviikkoaamuna -15 astetta pakkasta Sää viilenee ensi yön aikana huomattavasti. Keskiviikkoaamuksi Ilmatieteteen laitos ennustaa Kouvolaan pakkasta -15 astetta. Vielä kello yhdeksän aikaan aamulla pakkasta on Kouvolassa -14. Päivystävän meteorologin mukaan tiistain ja keskiviikon välinen yö on Kaakkois-Suomessa selkeä ja heikkotuulinen, jolloin lämpötila pääsee laskemaan tiukkoihin pakkaslukemiin. Keskiviikkona päivällä lämpötila nousee nopeasti -5 pakkasasteen tietämille. Keskiviikkon ja torstain välisenä yönä etelään saapuu lännestä lumisadealue, joka tuo mukanaan leudompaa ilmaa. Paikoitellen kaakossa on torstaina luvassa nollakelejä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/21/Kouvolassa%20keskiviikkoaamuna%20-15%20astetta%20pakkasta%20/2017221932217/4