Kouvolan Sanomat: Kouvolassa keskiviikkoaamuna 15 astetta pakkasta Sää viilenee ensi yön aikana huomattavasti. Keskiviikkoaamuksi Ilmatieteteen laitos ennustaa Kouvolaan pakkasta 15 astetta. Vielä kello yhdeksän aikaan aamulla pakkasta on Kouvolassa 14 astetta. Päivystävän meteorologin mukaan tiistain ja keskiviikon välinen yö on Kaakkois-Suomessa selkeä ja heikkotuulinen, jolloin lämpötila pääsee laskemaan tiukkoihin pakkaslukemiin. Keskiviikkona päivällä lämpötila nousee nopeasti 5 pakkasasteen tietämille. Keskiviikkon ja torstain välisenä yönä etelään saapuu lännestä lumisadealue, joka tuo mukanaan leudompaa ilmaa. Paikoitellen kaakossa on torstaina luvassa nollakelejä. Lue koko uutinen:

