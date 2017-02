Laine harkitsi eduskuntaa, Toikka pitää uuden luomisesta

Janne Laine ja Marita Toikka ovat päässeet viimeiseen vaiheeseen Kouvolan kaupunginjohtajan hakuprosessissa. Kouvolan Sanomat julkaisi oheiset esittelyt 28.12.2016.

Janne Laine on Savonlinnan kaupunginjohtaja.

Laine harkitsi ennen edellisiä eduskuntavaaleja myös lähtöä politiikkaan. Itä-Savo-lehti kertoi marraskuun alussa 2014, että keskusta on pyytänyt Lainetta ehdokkaaksi. Laine oli kertonut kaupunginhallitukselle harkitsevansa asiaa.

Hän kuitenkin päätti, ettei lähde ehdokkaaksi. Laine perusteli kieltäytymistään muun muassa perhesyillä.

Viime vuoden lopussa Laine haki kuntien eläkevakuuttajan Kevan toimitusjohtajan paikkaa. Myös Kuntaliiton varatoimitusjohtajan paikka kiinnosti häntä tämän vuoden keväällä.

Laine sanoo, että motiivina Kouvolan kaupunginjohtajan viran hakemiselle on halu päästä uralla eteenpäin.

— Kouvola on merkittävä ja iso kaupunki, jossa on paljon kehittämismahdollisuuksia Suomen kymmenenneksi suurimpana kaupunkina.

Laine listaa Kouvolan vahvuuksiksi muun muassa sijainnin, Kasarminmäen kampusalueen, vahvan perusteollisuuden ja yrittäjyyden sekä matkailun kehittämismahdollisuudet.

— Heikkoutena on korkeahko työttömyys ja haasteena kuntatalouden tasapainottaminen. Yksi keskeinen kehittämisalue on koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen, jossa pitää tehdä työtä, jotta se saadaan Suomen kymmenenneksi suurimman kaupungin tasolle.

Jos hänet valitaan, hän nostaisi ykkösasiaksi Kouvolan elinvoimaisuuden ja asukkaiden hyvinvoinnin vahvistamisen. Laine pitää itseään tavoitteellisena ja oikeudenmukaisena yhteistyön rakentajana.

Hän aikoo muuttaa perheineen Kouvolaan, jos valinta osuu kohdalle.

Marita Toikka on lappeenrantalainen lakimies. Hän työskentelee Imatran kaupungin hallintojohtajana.

Vinttikoiria, urheilua ja maanpuolustusta harrastava Toikka on ollut mukana myös politiikassa. Hän oli kokoomuksen ehdokkaana niin vuoden 2012 kuntavaaleissa kuin vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Kuntavaaleissa hän ylsi toiseksi varavaltuutetuksi 137 äänellä. Eduskuntavaaleissa hän sai reilut 1 300 ääntä.

— Urakehityksenkin kannalta minulla on halu kehittää itseäni. Kouvola on mielenkiintoinen kaupunki. Kunnilla on edessään suuri haasteita, joiden ratkaisemisessa haluan olla mukana, hän perustelee hakemistaan kaupunginjohtajaksi.

Hän kuvailee itseään vahvaksi muutosjohtajaksi, joka pitää hallinnossa uusien asioiden miettimisestä, luomisesta ja rakentamisesta.

— Vaikka soten mukana kunnilta lähtee paljon valtaa ja rahaa, Kouvolan väestöpohjalla on hyvät edellytykset kehittää kaupunkia edelleen. Kouvola on iso kaupunki, josta on hyvät liikenneyhteydet joka suuntaan, Toikka luettelee.

Toikka katsoo, että kaupungin elinvoiman kehittäminen on yksi tärkeimmistä asioista.

— Yritysmaailman ymmärtämisellä on tärkeä paikkansa kaupunginjohtajan virassakin, hän korostaa.

Jos Toikka valitaan kaupunginjohtajaksi, hän sanoo muuttavansa perheineen Kouvolaan.

— Siinä tapauksessa ehdottomasti muutamme. Asuntoja on jo vähän katseltukin. Mies on ollut aiemmin töissä Kouvolassa, hän naurahtaa.