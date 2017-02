Uutinen

Kouvolan Sanomat: Robotisaatio tekee tulevaisuuden töistä jännittäviä Ajatushautomo Demos Helsingin tulevaisuustutkija Aleksi Neuvosen mukaan robotisaatio valtaa tulevaisuudessa alaa erityisesti teollisuudesta ja asiakaspalvelusta. — Asiakaspalveluun robotisaatio on jo hiipimässä, ja varastotyö sekä kuljetusalan työt tulevat muuttumaan sen johdosta. Kirjanpidossa ja dokumenttien hallinnassa robotisaatio tulee näkymään jonkin verran. Robotisaatio ei Neuvosen mukaan tietenkään tarkoita uhkaa kaikille ammateille. Neuvosen mukaan esimerkiksi robotit voivat tuottaa aineistoa, jota ihmiset kehittävät eteenpäin. — Aineisto tarvitsee ihmiset tekemään analyysejä. Lisäksi robotisaation mukana syntyy uusia palveluita, joissa tarvitaan ihmisiä, aina viihdepalveluista lähtien ulottuen vaikka mihin. Esimerkiksi robotti voi kerätä tarvittavat tiedot lomamatkaa varten, mutta tarvitaan ihminen suunnittelemaan se. Neuvosen mukaan nyt koulua käyvien ei tarvitse olla huolissaan robotisaatiosta. Neuvosen mukaan yhteistyökyvyllä pääsee pitkälle. Tulevaisuudessa voi yhdistää uutta ja vanhaa osaamista. — Jos pystyt tekemään muiden ihmisten kanssa yhteistyötä ja olet halukas ymmärtämään koneiden sielunelämää, hätää ei ole. Tulevaisuudessa palkitaan enemmän heitä, jotka ovat valmiita liikkumaan ja heittäytymään. Turvalista, loppuelämän mittaista uraputkea ei enää tule. Tulevaisuuden työt ovat jännittäviä, eivätkä ne ole tylsiä. Neuvosen mukaan on myös mahdollista, että työt lisääntyvät tietyillä aloilla tulevaisuudessa. Hoiva-alan työllisyyden tulevaisuudentutkija odottaa lisääntyvän. — Samoin siivoojaa on hankala korvata. Uskon myös, että ympäristön laatuun liittyvät ammatit saattavat lisääntyä. Tulevaisuudessa ihmiset arvostavat niin puutarhureja kuin sisustussuunnittelijoitakin. Aikaisemmin työpaikat ovat keskittyneet suurten teollisuus- tai palvelukeskittymien ympärille. Uusien keskittymien syntyminen on Neuvosen mukaan tulevaisuudessa epätodennäköistä. Sen sijaan lisäarvoa tuottavilla alueilla, joissa toimitaan teknologian ja innovaation parissa, saattaa syntyä uusia työpaikkoja. — Ne vetävät puoleensa business-palveluita, tapahtumapalveluita ynnä muuta sellaista. Kun paikalla on työvoimaa, synnyttää se taas ympärilleen perinteisempiä palveluita, kuten pesuloita ja kampaamoita. Tässä asiassa alueelliset erot tulevat olemaan hurjia. Lisää asiaa työstä ja koulutuksesta tänään julkaistussa koulutusliitteessä. Lue koko uutinen:

