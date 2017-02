Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tangomuisto: Liljankukasta tuli rakkauden tunnustus Omassa ja samalla vaimoni tangomuistossa eletään niin nykypäivää kuin mennään myös armoitetulle 1960-luvulle ja vieläpä Etelä-Pohjanmaalle, siis tangon syvimpään kulta-aikaan. Noin vuosi sitten vaimoni oli Markus Allanin ja Amadeus Lundbergin konsertissa. Siellä häntä puhutteli erityisesti Amadeuksen Puhu minulle rakkaudesta -tango. Ilmeisesti se vei hänen ajatuksensa siihen arkipäiväiseen tilanteeseen, missä suomalainen aviomies ”ei puhu eikä pussaa”. Konsertista tultuaan hän kertoi minulle tuosta voimakkaasta elämyksestään — varmaankin toiveena, että elämäämme tulisi uutta sisältöä. Ajattelin vastata hänen toiveeseensa. Vaimollani oli lähestymässä 70-vuotispäivä toukokuussa. Päätin antaa hänelle kaksi lahjaa sekä järjestää perhepiirissä tietynlaisen yhdessäolohetken. Itsestään selvä lahja oli Amadeuksen cd, jossa tuo Puhu minulle rakkaudesta -tango oli. Toiseksi lahjaksi päätin tehdä vaimolleni muistelokirjan. Siinä veisin hänet takaisin 1960-luvulle seurusteluvuosiimme, joita ennen naimisiinmenoa ehtikin kertyä lähes viisi. Keräsin vanhoja kuvia meistä kummastakin tuolta ajalta. Vaimoni oli tallettanut myös suurimman osan seurusteluaikamme kirjeistä. Kävin ne läpi ja otin sieltä ”faktaa”. Muistelokirjan selkärangaksi valitsin tangot, sillä olivathan ne olleet elämämme musiikkia varsinkin seurustelumme alkuhetkillä. Kirjan jokaiseen muistelolukuun liitin jonkun meille läheisen tangon sanoja noilta vuosilta. Vaimolleni tekemä muistelokirja on sisällöltään hyvin henkilökohtainen, minkä vuoksi otan siitä esimerkkeinä vain muutamia lainauksia. Kirjan alkusanoissa kirjoitin muun muassa näin: “Seurusteluvuotemme osuivat tangon kulta-aikaan, joka erityisen vahvana hehkui juuri kotiseudullamme. Tango oli olennainen osa myös meidän seurusteluamme. On sanottu, että tango ei ollut vain tanssi, vaan tunne. Olen siitä täysin samaa mieltä. Tangot — ja eräät muutkin iskelmät — olivat tunteidemme tulkkeina, jotka välillämme viestivät sellaistakin, mitä me nuorina emme rohjenneet tai osanneet toisillemme ääneen kertoa. Sen vuoksi noiden meille tärkeiden laulujen sanat saavat tässäkin kirjassa saatella sinut meidän muistoihimme.” Liitän tähän tekstiin kansikuvan kirjastani, koska siitä käy selville, että Liljankukka-tangolla oli meille merkitystä. Olen hieman retusoinut kuvaa tuhrimalla vaimoni nimen kansikuvassa olevasta tuohikirjekuoresta siltä varalta, että kuvaa käytettäisiin julkisesti. Kirjekuoren olen tehnyt vuonna 1965 kesällä Savukoskella metsätyökämpällä, jossa olin kesätöissä, ja tietysti postittanut rakkaalleni. Tämä kirjekuori on eräs seurustelualkumme keskeisistä symboleista. Kansikuvassa on myös sormus. Ostin sen vaimolleni seurustelumme alussa syntymäpäivälahjaksi. Olimme silloin keskikoulussa 5. luokalla, luokkatovereita. Entä sitten Liljankukka? Markus Allanin Liljankukka-tango oli toinen meidän tangoistamme. Markus Allan levytti tuon sinänsä jo vanhan tangon vuoden 1963 lopulla. Seurustelumme alkoi aivan samoihin aikoihin. Kirjoitan Liljankukasta muistelokirjassani näin: ”Toinen meille tärkeä tango oli Liljankukka, jonka Markus Allan levytti vuoden 1963 lopulla — siis juuri silloin, kun vietimme ensimmäiset yhteiset hetkemme. Koulussa sinä olit Marsa. Minä kutsuin sinua sillä nimellä, samoin sinä itse. Mutta meidän yhteinen salainen juttumme oli Liljankukka-tango, jonka sanat koskettivat. Sen vuoksi Liljankukka ei ole koskaan ollut pelkästään nimitys, vaan syvälle sydämeeni koskettava tunne. Siihen sanaan on aina sisältynyt myös tuo laulun välittämä rakkauden tunnustus. Erityisesti kesinä 1965 ja 1966, jolloin vietin kumpanakin kesänä noin puolitoista kuukautta Lapissa, kaipasin sinua, omaa Liljankukkaani. Sinä vastasit tunteeseeni. Kirjeemme noilta ajoilta kertovat sen.Yhä tänä päivänä voin tunnistaa tuon laulun sanoista tunteeni.” Kirjaan liitin otteita rakkauskirjeistämme. Niissä me kumpikin käytimme vaimostani Liljankukka-nimeä. Ja tietysti kirjaan sisällytin myös Liljankukka-tangon sanat. Olivathan ne olleet sydämeni tulkkina jo silloin kauan sitten. Toinen meille tärkeä tango oli Taisto Tammen Rakkauden rikkaus, jonka hän levytti 1964 vuoden alussa eli aivan meidän seurustelumme alkukuukausina. Erityisesti itse, ehkä juuri vaatimattomista oloista lähteenä “torpan poikana”, koin sen kuvastavan suorastaan sananmukaisesti rakkaussuhdettani. Kirjoitin kirjaani mm. näin: “Tuon tangon sanat muodostuivat meille hyvin tärkeäksi tunteidemme välittäjäksi. Tangossa esitettyyn kysymykseen annoimme toisillemme vastaukset: Sinä tahdoit. Minä tahdoin.” Kirjoitin kirjaan tähän tangoon liittyen paljon enemmänkin, mutta ne ovat niin henkilökohtaista tekstiä vaimolleni, että en halua niitä tässä lainata. Tietysti myös tämän tangon sanat mukaillen liitin kirjaan. 1960-luvulla Etelä-Pohjanmaalla soi erityisesti tango. Artistien kerrotaankin sanoneen, ettei sinne uskaltanut tulla esiintymään, ellei ohjelmistossa ollut vahva tangopainotus. Toki rautalankamusiikki yritti tunkea apajille, mutta minuun ja vaimooni se ei iskenyt. Meille tärkeimpiä tanssipaikkoja olivat talvisin Hoiskon maamiesseurantalo, Kurejoen nuorisoseurantalo ja Soinin yhteistalo sekä kesäisin Paalijärven lava ja Lehtimäen Mäkihalli. Solisteina olivat Taisto Tammen ja Markus Allanin lisäksi muun muassa. Eino Grön, Reijo Taipale, Esko Rahkonen, Veikko Tuomi, Eila Pellinen, Eila Pienimäki ja Vieno Kekkonen. Tämän tangomuiston alussa viittasin Amadeuksen uuteen tangoon Puhu minulle rakkaudesta. Muistelokirjan viimeiseksi tangoksi liitin sanat tuosta tangosta ja kirjoitin loppusanoissani näin: ”Marsa, rakkaani, Liljankukkani! Valitsin oheen sanat tangosta, jota ei vielä ollut seurusteluaikanamme. Tuo tango — juuri hetki sitten — kosketti sinua. Kerroit siitä minulle. Siitä syntyi ajatus tehdä sinulle tämä kirja. Ehkä osaan helpommin kirjoittaa kuin puhua. Kirjoitetutkin sanat ovat puhettani rakkaudesta.” Mutta, mutta! Ajat muuttuvat, mielet muuttuvat. Pidimme siis perhepiirissä vaimoni 70- vuotishetkeä. Oli valkoisia liljoja pöydässä kera lilja-aiheisen täytekakun. Päätimme — tai siis vaimoni sai päättää — että annamme lastemme lukea tuon muistelokirjan meidän seurusteluvuosistamme. Heihin eivät tainneet tangojen sanat ja muutkaan herkät muistikuvamme tehdä kovinkaan kummoista vaikutusta. Toinen pojistamme tokaisikin: — Eihän tätä voi lukea, kun tämä on tällainen harlekiinikirja. Vaikka se olikin keventävä vitsi, ajattelin mielessäni, että taitaa olla aika palata muistojen taivaalta takaisin maanpinnalle ja nykyhetkeen. Nim. Liljanpoimija --- Kouvolan Sanomat kerää yhdessä Kouvolan teatterin kanssa tangomuistoja kevään ajan. Ensimmäiset kirjoitukset on jo saatu. 