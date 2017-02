Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tuore selvitys: Jätehuollon toimet vähentävät hiilidioksidipäästöjä Kymenlaaksossa tuhansien hiilijalanjälkien verran Kymenlaakson Jäte on selvittänyt, kuinka sen järjestämä jätteiden keräys, kierrätys, hyödyntäminen ja käsittely vaikuttavat ilmastopäästöihin. Selvityksen mukaan jätehuolto on onnistunut vähentämään hiilidioksidipäästöjä yli 5000:n suomalaisen hiilijalanjäljen verran. Selvityksessä verrattiin hyödynnettävien jätteiden keräyksessä ja käytössä syntyviä päästöjä joko neitseellisen materiaalin tai korvattavan polttoaineen päästöihin. Selvityksessä huomioitiin koko ketju jätteen vastaanotosta kuljetusten kautta lopulliseen käsittelyyn. Tutkimuksessa selvitettiin jätevirtoja, joita olivat asuinkiinteistöiltä noudettavat bio- ja loppujäte, ekopisteiden lasi-, metalli-, paperi- ja kartonkijäte, jäteasemilla vastaanotetut jätteet sekä Keltakankaan jätekeskuksessa vastaanotettavat hyödynnettävät jätteet. Kaikkien mainittujen jätevirtojen tiedetään vähentävän hiilipäästöjä. — Lajittelulla, kierrätyksellä sekä hyödyntämisellä säästettiin noin 49 000 tonnia hiilipäästöjä verrattuna neitseellisen raaka-aineen, materiaalin tai muun polttoaineen käyttöön, kertoo Kymenlaakson Jätteen viestintäpäällikkö Anne Sironen. Kymenlaakson Jätteen teettämän tutkimuksen toteutti LCA-Consulting, joka teki myös yrityksen ensimmäisen hiilipäästöanalyysin vuonna 2015. Nyt julkaistut luvat on laskettu vuoden 2016 jätemäärillä. Laskennassa on huomioitu eri jätejakeiden käsittely, joka pääosin tapahtuu muualla kuin Kymenlaakson Jätteen jätteenkäsittelykeskuksessa, tiedotteessa kerrotaan. Kymenlaakson Jätteen kautta kulkevien jätteiden käsittelystä aiheutuu vuodessa noin -49 000 tonnia Co2-päästöjä. — Tarkastelluista jätteistä ja niiden käytöstä saadaan saman verran päästöhyvityksiä kuin 5 440 suomalaista aiheuttaa CO2-päästöjä vuodessa, Anne Sironen kertoo. Lue koko uutinen:

