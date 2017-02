Uutinen

Kouvolan Sanomat: Asuntomessualue olisi kouvolalaiselle talonrakentajalle ok — muitakin vaihtoehtoja on Se houkuttaisi, että kaikki olisi kerralla valmista. Näin ajattelee talon rakentamisesta kouvolalainen Maiju Nikkanen, joka osallistui tiistain tontti-ilta-tapahtumaan Kouvolan kaupungintalolla. Tapahtumassa esiteltiin Korian asuntomessujen tonttitarjontaa ja messualueelle rakentamisen vaatimuksia ja mahdollisuuksia. — Suunnitelmissa on todennäköisesti jossain vaiheessa talonrakennusprojekti. Pioneeripuisto ei ole ihan ykköskohteena, mutta ei kokonaan poissuljettu. Nykyisin Nikkanen asuu perheineen rintamamiestalossa Sarkolassa. Siinä on oma tunnelmansa, mutta myös oma vaivansa. Tontti-illassa esiteltiin asuntomessujen tarjontaa, mutta paikalla oli esittäytymässä myös rakennus- ja sisustusyrityksiä. Se sai Nikkasenkin paikalle, ajatuksia ja ideoita hakemaan. — Asuntomessut muuten kyllä kiinnostavat. Kiva, että saadaan ne tänne. Odotan, että pääsemme messuille käymään. Kaupungintalolla järjestetty iltatilaisuus keräsi paikalle kaikkiaan nelisenkymmentä kuulijaa, joista moni muukin oli vasta kartoittamassa tilannetta. Siihen joukkoon kuuluvat Kouvolassa jo omakotitalossa asuvat Emilia ja Matti Lassila. He ovat yhden talon jo rakentaneet, mutta kymmenessä vuodessa, perheen kasvaessa, tarpeet ovat muuttuneet. — Jos sopiva tontti löytyisi, niin rakentamista voisi ajatella vakavasti. Alueella on ihan ok-sijainti, sanoo Matti Lassila. Messualueen hyvä puoli on heidän silmissään se, että peruspalvelut ovat lähellä. — Jos jotain erikoisempaa haluaa, niin joka tapauksessa pitää lähteä Kouvolasta kauemmas. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/22/Asuntomessualue%20olisi%20kouvolalaiselle%20talonrakentajalle%20ok%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89muitakin%20vaihtoehtoja%20on/2017221932962/4