Kouvolan Sanomat: Asuntomessutontti irtoaa Korian hinnoilla — tällaisia ovat rakennettavat korttelit Korian Pioneeripuiston messualueelle rakennetaan viisi korttelia. Pientalotontteja on tarjolla 35. Kymijoen rantapenkereelle sijoittuvassa Rantakorttelissa on neljä tonttia. Tontit on suunniteltu viuhkamaisesti niin, että kattoterasseilta avautuu näkymä Kymijoelle, kaupungin messuesitteessä kerrotaan. Rantakortteliin rakennettavien talojen vaaleat julkisivut ovat puuta tai rapattuja. Suurin sallittu kerrosluku on 2,5 kerrosta. Rantakorttelissa tonttien hinnat ovat 25 424—29 764 euroa. Tallipuiston korttelin taloista avautuu näkymä Talliojan maisemaan. Tallioja rantoineen kunnostetaan messuihin mennessä. Tontteja Tallipuistossa on 11, ja niiden hinnat vaihtelevat 7 176 eurosta 12 972:een euroon. — Tämä vastaa keskimääräistä hintatasoa Korialla, asuntomessujen projektipäällikkö Sanna Kauppi sanoo. Tallipuiston talot ovat värikkäitä, ja kattomuodoissa huomioidaan aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuus. Suurin sallittu kerrosluku on kaksi kerrosta. Pioneeritien korttelissa on viisi tonttia. Puistomaisilta tonteilta on avoin näkymä Talliojan puistoon, jonne rakennetaan lasten leikkipaikkoja. Julkisivut ovat vaaleita, ja suurin sallittu kerrosluku on kaksi kerrosta. Tonttien hinnat liikkuvat 8 810 eurosta 10 572 euroon. Paja-aukiolla on haettavissa 11 tonttia, joiden hinnat vaihtelevat 6 720 eurosta 14 436 euroon. Paja-aukion ydin on yhteiskäytössä oleva katupuisto, joka mahdollistaa muun muassa lasten pallopelit, kesäjuhlat ja muiden yhteisöllisten tapahtumien järjestämisen. Paja-aukiolla on neljä tonttia, joita voi hakea yhdellä hakemuksella. Kaavamerkintä mahdollistaa esimerkiksi kaveriporukan kytketyt ratkaisut tai rivitalorakentamisen. Suurin sallittu kerrosluku on kaksi kerrosta. Kalliorinnekorttelissa on neljä tonttia, jotka porrastetaan rinteen mukaisesti. Kaksikerroksiset talot sallivien tonttien hinta vaihtelee 8 240 eurosta 16 720 euroon. Lue koko uutinen:

