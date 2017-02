Uutinen

Kouvolan Sanomat: Harjussa aloitetaan luontoalan aikuiskoulutus Harjun oppimiskeskuksessa voi jatkossa opiskella myös luonto-ohjaajaksi sekä luonnonvaratuottajaksi. Koulutukset on tarkoitettu alkuvaiheessa vain aikuisille. Haku tapahtuu erillishakuna, lisätietoja voi kysellä suoraan oppilaitoksesta. Tarkoituksena on monipuolistaa koulutusvalikoimaa. Nykyisellään koulussa voi opiskella hevos- ja puutarha-alaa, syksyllä Harjuun palaavat myös maatalousalan opinnot. — Ajatus on, että opinnoissa voisi jatkossa valita osia myös toisista tutkinnoista. Luontoalan opinnot täydentävät hyvin jo olemassa olevaa tarjontaa, rehtori Mika Palosara toteaa. Luonto-ohjaajan koulutus on tarkoitettu luonnosta ja eränkäynnistä ammattia hakeville henkilöille. Luonnonvaratuottajan koulutuksen painopiste on luonnon hyödyntämisessä, tuotteiden jatkojalostuksessa sekä palveluiden suunnittelussa, tuotannossa ja markkinoinnissa. Koulutuksen järjestämiseen löytyvät hyvät puitteet Harjun lähes tuhannen hehtaarin maa- ja metsätilalta. — Resursseja on olemassa jo nyt, jotain ehkä tarvitaan lisääkin. Yksityiskohdat tarkentuvat, kun koulutus saadaan käyntiin. Lue koko uutinen:

