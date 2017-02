Uutinen

Kouvolan Sanomat: Huomaa petosrikollisuus netissä — katso poliisin vinkit Kaakkois-Suomen poliisi muistuttaa, että tyypillistä verkossa tapahtuvaa petosrikollisuutta on esimerkiksi se, että tarjotaan myytäväksi omaisuutta, jota myyjällä ei ole oikeasti hallussaan tai tarkoitus myydä. Tyypillistä on, että tuotteen hinta on huomattavasti alhaisempi, kuin siitä muutoin pyydetään. Myyjällä voi olla jokin, enemmän tai vähemmän uskottava tarina siitä, miksi hinta juuri nyt on alhainen. Nettipetoksia tekevällä myyjällä on yleensä kiire saada rahat tuotteesta tililleen. Myyjä voi esimerkiksi väittää, että tuotteelle on jonossa muitakin ostajia. Myyjä saattaa pyytää maksamaan rahat jonkun kolmannen henkilön tilille tai ulkomaiselle tilille rahasiirrolla. Hälytyskellojen on syytä soida, jos näin käy. Poliisi muistuttaa, että nettipetosrikollisuuden ennaltaehkäisemisessä avainasemassa ovat tarkkaavaiset nettiostajat. Lue koko uutinen:

