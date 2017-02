Uutinen

Kouvolan Sanomat: KHS:n Ville Nousiainen lataa MM-laduille nousukuntoisena Kouvolan Hiihtoseuran Ville Nousiaisella on lauantaina edessään kauden toistaiseksi tärkein kilpailu. Nousiainen on yksi neljästä suomalaisesta, jotka hakevat menestystä 15+15 kilometrin yhdistelmähiihdosta Lahden MM-kilpailuissa. — Olisihan se kiva onnistua lauantaina, Nousiainen tuumaa. Nousukuntoisen kouvolalaisen onnistuminen tietäisi sitä, että hän pääsisi keskiviikkona päämatkalleen 15 kilometrin perinteisen kilpailuun. — Se on tietysti pettymys, jos en mahdu joukkueeseen. Mutta jos toiset ovat parempia, niin sillehän ei voi mitään. Nousiainen tietää pelin raadollisuuden. Epäonnistuminen jättäisi hänet ulos 15 kilometriltä sekä mahdollisesti myös viestistä. — Ei minulla ole mitään hinkua hiihtää viestiä, jos tulokset ovat huonoja, Nousiainen ottaa tilanteen rennosti. Kouvolalaishiihtäjä ei uskalla asettaa sijoitustavoitetta yhdistelmäkilpailuun. Ensimmäinen tavoite on luonnollisesti se, että kisaurakkaa piisaisi myös ensi viikolle. — Pursuitia en ole aikoihin hiihtänyt, eikä se ole aiemmin kulkenut. Jostain syystä vaihto perinteiseltä vapaalle ei ole sujunut. Kouvolalainen maajoukkuehiihtäjä valmistautuu ensimmäiseen Lahden MM-koitokseen kotioloissa Kouvolassa. Torstaina ohjelmassa on kevyt puolentoista tunnin lenkki. Perjantaina Lahdessa odottaa suksien testaus. — Viretila pysyy kotosalla parempana kuin hotellissa.

