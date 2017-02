Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaakkois-Suomessa kasvatushakkuiden korjuujälki on hyvällä tasolla Suomen Metsäkeskuksen korjuujälkitarkastuksissa Kaakkois-Suomen talousmetsien kasvatushakkuiden korjuujälki oli hyvää 70 prosentilla tarkastetuista kohteista. Valtakunnantasolla korjuujälki oli hyvää 64 prosentilla kohteista. Kaakkois-Suomesta ei löytynyt yhtään virheelliseksi luokiteltua korjuukohdetta, kun valtakunnantasolla virheellisten kohteiden määrä oli kolme prosenttia. Metsäkeskus koostaa kasvatushakkuiden tarkastustiedot maakunnittain. Maakunnallisessa vertailussa korjuujälki oli parasta Keski-Pohjanmaan leimikoissa ja heikointa Uudellamaalla ja Pohjois-Savossa. Kaakkois-Suomi sijoittui maakunnallisessa vertailussa hivenen keskitason paremmalle puolelle. Ennakkoraivaus ennen hakkuuta on metsänomistajan keino varmistaa hyvä korjuujälki. Kasvatushakkuiden ennakkoraivaukset ovat parantaneet korjuujälkeä. Viime vuonna ennakkoraivauksista oli huolehdittu suositusten mukaisesti valtaosalla tarkastetuista kohteista. Tyypillisesti puustovaurioita syntyy runsaasti kohteilla, joissa puusto on kasvanut ylitiheänä. Tällaisilla puunkorjuutyömailla ennakkoraivauksella pystytään usein pienentämään puuston vaurioitumisriskiä merkittävästi. Puulajeista koivu ja kuusi kärsivät mäntyä enemmän korjuuvaurioista. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/22/Kaakkois-Suomessa%20kasvatushakkuiden%20korjuuj%C3%A4lki%20on%20hyv%C3%A4ll%C3%A4%20tasolla/2017221934216/4