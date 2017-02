Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kissaongelma on ryöpsähtämässä käsiin Kouvolassa — alkuvuodesta jo 60 kissaa otettu talteen Kouvolan eläinsuojeluyhdistyksen hoitoon päätyi tammi—helmikuun aikana 60 kissaa. Kouvolan valvontaeläinlääkärin Laura Ölanderin mukaan Kouvolasta on löytynyt lähiaikoina suuria, ei-toivottuja kissapopulaatioita. — Parikin leikkaamatonta kissaa yhdistettynä omistajan heittelehtivään elämänhallintaan voi johtaa nopeasti siihen, että meillä onkin 40 kissaa, joista ei oikein kyetä huolehtimaan, Ölander sanoo. Kouvolan eläinsuojeluyhdistys KSEY:lle 60 ylimääräisen kissan sijoittaminen oli alkuvuodesta valtava ponnistus. Osa kissoista sijoitettiin muihin yhdistyksiin. Toiset kissoista pääsivät kotihoitoon. Tällä hetkellä Korialla on kotia etsiviä aikuisia kissoja 13 sekä yhdeksän pentua. Pennut ja osa aikuisista ovat kotihoidossa. Näiden lisäksi on yli kaksikymmentä kissaa, jotka eivät ole vielä valmiita uusiin koteihin. Ne odottavat leikkausta tai rokotuksia. Kseyn puheenjohtajan Minna Mänttärin mukaan osa kissoista löytää nopeasti uuden kodin, osa etsii pidempään. Kouvolan eläinsuojeluyhdistyksen eläintalo Korialla pursuilee tällä hetkellä liitoksistaan. Pitkään suunnitteilla olleen laajennuksen ja peruskorjauksen piirustukset ovat valmiit. — Nyt odotellaan naapureiden kuulemista ja rakennuslupaa, Mänttäri sanoo. Katso täältä kodittomat kissat Lue koko uutinen:

