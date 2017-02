Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lahden MM-hiihdot alkavat tänään — tuleeko kuriositeeteista joskus mitalisteja? Hekin ovat Lahdessa: Tongaa edustava Makeleta Stephan, trinidadilainen Mark Rajack ja Venezuelan Adrián Solano. Stephan hiihti Falunissa naisten sprinttikarsinnassa kaksi vuotta sitten 1,2 kilometrin matkan aikaan 10.53 ja oli viimeinen. Rajack, entinen harrastajapyöräilijä, aloitti hiihtämisen 32-vuotiaana vuonna 2012. Solano ei ole koskaan hiihtänyt lumella. 16 vuotta sitten Lahden MM-kisoihin osallistui urheilijoita 39 maasta. Tänä vuonna urheilijoita on 61 maasta. Argentiinalaiset, iranilaiset ja intialaiset hiihtourheilijat ovat kuriositeetteja. Heidän urheilullinen osansa on karsiutua keskiviikkona normaalimatkojen karsintakilpailussa tai torstaina sprintissä. Silti jo pelkkä heidän olemassaolonsa kertoo siitä, että talviurheilu voi hyvin. Ja että tason laajenemisesta on jonkinlaista toivoa. Näin on käynyt vaikkapa keihäänheitossa. Lahdesta 2001 alkaen 20 eri maata on saanut vähintään yhden mitalin MM-hiihdoista. Ihan hyvä lukema, mutta kärki on kapea. Norja on ollut mitalitilaston kärjessä kaikissa kahdeksassa vuosina 2001—2015 pidetyissä MM-kisoissa. Saksalla on samalta ajalta viisi top kolme -esiintymistä, Suomella ja Ruotsilla kolme, Venäjällä kaksi sekä Ranskalla, Itävallalla ja Yhdysvalloilla yksi kullakin. Tänä vuonna Irlanti, Kreikka tai Libanon eivät saa MM-mitalia. Entä Suomi? Samalla, kun kansainvälinen kilpailu kiristyy, harrastajamäärät Suomessa laskevat. Kaksissa edellisissä MM-hiihdoissa Suomi on saanut tyytyä yhteen pronssiin. Oslossa 2011 suomalaiset voittivat yhden kullan, yhden hopean ja kaksi pronssia. Se olisi Lahdessa taivaallinen suoritus. Päävalmentaja Reijo Jylhän päätös olla valitsematta Kaisa Mäkäräistä suoralta kädeltä Suomen viestijoukkueeseen vei yhden mitalin. Toivottavasti ei sitä ainoaa. Kirjoittaja on Kaakon Viestinnän urheilutoimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/22/Lahden%20MM-hiihdot%20alkavat%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20%E2%80%94%20tuleeko%20kuriositeeteista%20joskus%20mitalisteja/2017221932999/4