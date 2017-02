Uutinen

Kouvolan Sanomat: Maatilan yrityspalkinto korialaiselle Liisa Mattilalle Maatilan yrityspalkinto 2016 on myönnetty maatilayrittäjä Liisa Mattilalle. Maaseutulautakunta päätti keskiviikkona palkinnon myöntämisestä Mattilalle valintaraadin esityksen mukaisesti. Määräaikaan mennessä saapui kolme ehdotusta. Liisa Mattila on toiminut puolisonsa Tommi Mattilan kanssa maatilayrittäjänä Korialla vuodesta 2009 alkaen. Yritystoimintaan kuuluvat luomuviljely, oman tilan tuotteiden jalostaminen ja myynti, maatilan luomukauppa ja lahjatavarapuoti sekä luomukosmetiikan ja ekologisten tuotteiden myynti. Luomutuotteet ovat olleet yritystoiminnan perusta alusta alkaen. Valintaperusteluissa kiiteltiin sitä, että Mattila on ennakkoluulottomasti ja rohkeasti lähtenyt tutkimaan esimerkiksi mahdollisuuksia luomuherukan käyttöön kosmetiikassa. Mattilan kiitellään samalla avanneen uusia kanavia kotimaiselle luomuteollisuudelle. Mattilan kotitila on ollut suvun viljelyksessä jo useiden sukupolvien ajan. Tilan historia ulottuu 1700-luvulle. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/22/Maatilan%20yrityspalkinto%20korialaiselle%20Liisa%20Mattilalle/2017221926306/4