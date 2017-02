Uutinen

Kouvolan Sanomat: Miljoonan linnunpöntön raja meni rikki keskiviikkona — Kouvola johtaa edelleen kisaa ylivoimaisesti Miljoona linnunpönttöä -kampanja on saavuttanut tavoitteensa. Miljoonan linnunpöntön raja ylittyi keskiviikkona illalla yhdeksän jälkeen. Viime vuoden maaliskuussa alkaneessa Ylen kampanjassa myös paikkakunnat kisaavat keskenään siitä, missä on eniten linnunpönttöjä. Tätä kilpailua johtaa ylivoimaisesti Kouvola, jossa on toistaiseksi rekisteröity kampanjan puitteissa 21 150 linnunpönttöä. Kisan toisella sijalla on Hämeenlinna ja kolmantena Joensuu. Molemmilla paikkakunnilla on yli 15 000 pönttöä. Kouvola on pitänyt ykkösasemansa lähes alusta alkaen. Kouvolassa linnunpönttöjen määrää on kasvatettu erilaisilla tempauksilla, joita ovat järjestäneet muun muassa kaupunki sekä Martat. Linnunpönttöjä on rakennettu myös Mansikkamäen koulussa, jossa oppilaat rakensivat 500 pönttöä viime vuoden loppupuolella. Miljoona linnunpönttöä -kampanjan tavoitteena on tarjota linnuille sopivia pesäkoloja. Kampanja jatkuu toukokuun loppuun asti. Lue koko uutinen:

