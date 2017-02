Uutinen

Kouvolan Sanomat: Miten asuntomessuja pitäisi hyödyntää Kouvolassa? Tässä yrittäjien ajatuksia Kouvolalaiset yrittäjät kokoontuivat keskiviikkona pohtimaan, miten asuntomessuista saataisiin täysi hyöty irti itse messujen ulkopuolella ja myös sen jälkeen. Miten hyödyntäisit itse? Kommentoida voi alla. Tässä ajatuksia ja toiveita, joita yrittäjillä heräsi. Yrittäjät olivat koolla entisen Kino-Kouvon tiloissa Kouvola Innovationin ja Kouvolan seudun kauppakamariosaston kutsumana. Paikalle saapui kuutisenkymmentä yrittäjää tai yritysten edustajaa. — Ideoita tuli hyvin eri tyyppisiltä toimialoilta. Keskustan yritykset ovat yksi ryhmä, sitten rakentajat ja rakentamiseen liittyvä infra on toinen ja matkailu kolmas, kuvailee Kymenlaakson kauppakamarin viestintäpäällikkö Kirsi Juura. Ajatuksena on, että porukka jaetaan nyt teemoittain pienempiin ryhmiin, jotka voivat sitten itse tehden mutta yhteistuumin kehittää palveluita asuntomessukävijöiden käytettäväksi ja Kouvola-kuvan kirkastamiseksi. — Ei niin, että mitä saa tehdä vaan niin, että mitä me tänään tekisimme. Unohtakaa vaiheilu ja lähtekää kokeilemaan, kuten NitroID:n luova johtaja Minna Utriainen yrittäjiä kannusti. Tässä tilaisuudessa esitettyjä ajatuksia: — Toivoisin kovasti, että kulttuuri otettaisiin osaksi Kouvolan houkuttelevuutta esitellessä. (Riikka Harmaala, Kouvolan teatteri) — Kaikki asuntomessut markkinoivat sitä, minkälaisia asuntoja on, mutta voisiko myös tuoda ilmi, että meillä on tarjolla yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta? (Juha Palonen, Suomen alueturva) — Pitää esiintyä kävijälle yhtenäisenä, toimivana alueena. (Jari Koistinen, Veturin kauppakeskusjohtaja) — Matkailualalla voisimme pohtia yhdessä, miten saadaan ne 150 000 kävijää viipymään täällä 1—2 päivää pidempään. (Sakari Pasanen, Tykkimäen vapaa-aikakeskus) — Bussimatkoja voisi järjestää tänne jo nyt, ja seuraavana kesänä katsomaan, miten tänne rakennetaan. (Marja-Leena Joukainen, Kouvolan seudun kauppakamariosasto ja Tulosmarkat) Samaa mieltä? Eri mieltä? Jotakin muuta? Kommentoi alle! Lue koko uutinen:

