Kouvolan Sanomat: Multien vaihto on käsillä — vanha multa heikentää kasvien kasvua Päivien pidentyessä huonekasvit aloittavat uutta kasvua ja on keväthuollon aika. Ensimmäisten lehtien ja uusien versojen ilmaantuessa on aika aloittaa lannoitus. Pitkäikäisten huonekasvien paras piristysruiske uuteen kasvuun on mullanvaihto keväällä. Keväthuolto aloitetaan puhdistamalla lehdet pölystä. Kovapintaiset lehdet pyyhitään kostealla rätillä tai kasvit suihkutetaan kylpyhuoneessa kauttaaltaan haalealla vedellä. Jos kasveissa on ruskettuneita lehtiä tai versoja, ne leikataan pois. Lehdistön lisäksi on tärkeää huolehtia juuriston kunnosta. Jos ruukku on täynnä juuria, on aika vaihtaa kasvi suurempaan ruukkuun. Jos juuripaakussa näkyy ruskettuneita juuria, ne poistetaan terävällä veitsellä tai kukkasaksilla. Vanha multa heikentää huonekasvien kasvua. Mullanvaihto on tärkeää kahdesta eri syystä. Kasvien juuret tarvitsevat lisää tilaa ja uusi multa piristää juurten kasvua. Jos huonekasvi kasvaa suuressa altakasteluruukussa eikä jokavuotinen mullanvaihto ole mahdollista, vaihdetaan joka kevät ainakin ruukun pintamulta. Lue koko uutinen:

