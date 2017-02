Uutinen

Kouvolan Sanomat: Rasite vai rikkaus — taiteilija elää harvoin vain yhtä työtä tekemällä Harva taiteilija elättää itsensä pelkästään taidetta tekemällä. Moni tekee lisäksi toista tai kolmatta työtä saadakseen särvintä leivän päälle. Osa taiteilijoista kokee muut työt rikkautena, osa rasitteena. — Moni sanoo, että voi, kun saisi keskittyä olennaiseen, sanoo Työnterveyslaitoksen tutkija Heli Ansio. Hän on tutkijakollegansa Pia Hounin kanssa tutkinut laajasti suomalaisten taiteilijoiden hyvinvointia ja asemaa työelämässä. Kaksikko analysoi parhaillaan 40 taiteilijan haastatteluihin perustuvaa aineistoa, jossa tutkimuskohteena ovat muun muassa juuri toiset työt. Ansio muistuttaa, että taiteilijat ovat keskenään erilaisessa asemassa. — Kirjailijan tai kuvataiteilijan tilanne on aivan erilainen kuin vaikkapa näyttelijän, joka on työsuhteessa. Sippolassa asuva freelancemuusikko ja entinen läänintaiteilija Minna Raskinen on tyypillinen tämän ajan taiteilija. Toimeentulo on pieninä palasina maailmalla eivätkä tulot silti aina riitä edes laskuihin. Jatkuva stressi syö luovuutta. — On todella kuluttavaa olla myymässä osaamistaan sen sijaan, että voisi keskittyä tekemiseen, Raskinen sanoo. Ansio huomauttaa, että itsensä markkinointi on monelle taiteilijalle vaikeaa. Hän ei pidä nykyistä apurahajärjestelmää taiteilijan työllistymistä tukevana. Ansio toivoisi, että taiteilijan työstä tulisi joustavampaa ja vähemmän riippuvaista ulkopuolelta tulleista tunnustuksista. Raskinen ei tyrmää apurahoja, mutta näkisi myös perustulon hyvänä vaihtoehtona taiteilijalle. — Saisi elämisen perusmaksuja maksettua. Itse tekemiseen vapautuisi energiaa. Taiteilija voi työllistyä monella eri tavalla, ei ainoastaan perinteisesti taidetta tekemällä tai palkkatyössä olemalla. Nyt taidetta viedään myös yritysmaailmaan tai osaksi kunnan palveluja eli esimerkiksi vanhainkoteihin. Ansion mukaansa taiteilijalta vaaditaan nyt entistä enemmän vuorovaikutustaitoja. On osattava neuvotella eri toimijoiden kanssa, myytävä osaamistaan ja oltava sosiaalinen. — Aivan keskeistä on ihmisten kohtaaminen, Ansio toteaa. Taiteilijoiden työ on monissa tutkimuksissa jaettu kolmeen osaan: puhtaasti taiteelliseen, taiteeseen liittyvään tai taiteeseen liittymättömään. — Opetustyö on tyypillisin vaihtoehto. Tämä ei päde vain nuoriin, aloitteleviin taiteilijoihin, vaan moni melko nimekäskin taiteilija opettaa, Ansio sanoo. Tässäkin suhteessa Minna Raskinen on tyypillinen taiteilija: hän on ollut muun muassa 14 vuoden ajan ammattikorkeakoulussa yliopettajana. Ansio on höristänyt korviaan, kun julkisuudessa on surkuteltu talousahdingossa elävien kreikkalaisten tarvetta tehdä montaa työtä pärjätäkseen. — Juuri sitä taiteilijat Suomessa ovat tehneet jo pitkään. Mitä asiasta sanovat kouvolalaiset taiteilijat, kirjailja Jukka Behm, muusikko Minna Raskinen ja kuvataiteilija Heidi Lipiäinen? Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

