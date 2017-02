Uutinen

Kouvolan Sanomat: Rekolan vastaanottokeskuksen talo puretaan turvapaikanhakijoiden lähdettyä Kun Suomen Punaisen ristin Kouvolan vastaanottokeskuksen toiminta Kuusankosken Rekolassa ja Tähteenkadulla elokuussa loppuu, myös talojen kohtaloista tehdään päätöksiä. Vastaanottokeskukset toimivat Kouvolan Asunnot Oy:ltä vuokratuissa tiloissa. Rekolan talo Kuovintie 3:ssa tullaan purkamaan jo aiemmin tehdyn päätöksen mukaisesti.— Neuvottelemme SPR:n kanssa vastaanottokeskuksen lopettamisen tarkoista ajankohdista ja mahdollisista siirtymäajoista lähipäivinä. Tarkoitus on purkaa Rekolan talo heti, kun se on saatu tyhjäksi, Kouvolan Asunnoit Oy:n toimitusjohtaja Auvo Viiru kertoo.Tähteenkadun talon tulevaisuus on Viirun mukaan toistaiseksi avoin. Lue koko uutinen:

