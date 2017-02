Uutinen

Kouvolan Sanomat: ResQ club -ruoanpelastuspalvelulla valtava suosio Kouvolassa Viime lokakuussa Kouvolassa aloittanut ResQ club -ruoanpelastuspalvelu on noussut suureen suosioon. Kouvolassa hätyytellään useimmiten jopa 100 prosentin ruoan pelastuspäiviä. Kouvolan seudulta löytyy tällä hetkellä 23 ylijäämäruokaa myyvää ravintolaa. ResQ:n aluejohtaja Eero Myller kertoo yllättyneensä palvelun suosiosta Kouvolassa. — Kouvola on yksi parhaimpia ylijäämäannosten jakelualueitamme. Välillä annoksissa on vaikeita hakuaikoja, mutta silti Kouvolassa onnistutaan usein myymään kaikki päivän ylijäämäannokset. Yhteensä Kymenlaaksossa on pelastettu viime syksyn jälkeen yli 10 000 annosta. Kuusankoskelainen Iiro Hietakallio on ostanut muutaman kerran ruokaa ResQ:n kautta. Hänen mielestään palvelu on kätevä ja tuo hyvän mielen, kun tietää, ettei ruokaa mene hukkaan. — Ruoka on aina ollut hyvää ja annokset ovat isoja. Olen muutaman kerran hakenut töiden jälkeen ruokaa kotiin. Annokset tuntuvat tekevän kauppansa, sillä välillä olen jäänyt ilman. ResQ toimii Kymenlaaksossa Kouvolan lisäksi myös Kotkan ja Haminan alueella. ResQ:n tavoitteena on pelastaa Kouvolan alueella tänä vuonna vähintään 30 000 ylijäämäannosta. Kymenlaakson alueella ResQ:n kautta pelastetun ruuan hiilijalanjälki on jo lähempänä 100 000 kiloa. Hiljattain vuoden ikään ehtinyt, pääkaupunkiseudulta toimintansa aloittanut ylijäämäruuan pelastamiseen keskittynyt ResQ Club -palvelu toimii nykyisin jo 16 Suomen kaupungissa. Yritys on ensimmäisen vuotensa aikana ehtinyt laajentaa toimintaansa myös ulkomaille muun muassa Ruotsiin, Viroon, Hollantiin ja Saksaan. Suuren suosion saavuttanutta palvelua hyödyntää ruokahävikin minimoinnissa pelkästään Suomessa noin 400 ravintola-alan toimijaa ja palvelun kautta on pelastettu tähän mennessä jo yli 135 000 annosta, jotka muutoin olisivat päätyneet hävikiksi. Lue koko uutinen:

