Kouvolan Sanomat: Eräpolun Siwa suljetaan Kesko on saanut päätökseen Siwoja ja Valintaloja koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen lopputuloksena toiminta loppuu 51 kaupassa. Yksi niistä on Kouvolan Kaunisnurmella Eräpolulla sijaitseva Siwa, vahvistaa Keskon aluejohtaja Antti Palomäki. Eräpolun Siwan kolmen työntekijän työsuhteet loppuvat. Kaupan sulkemisaikataulu on vielä avoinna, Palomäki sanoo. Kausalan Siwan kohtalo on yhä auki. Liike on myynnissä, mutta Palomäen mukaan sille ei ole löytynyt ostajaa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto velvoitti Keskon luopumaan yhteensä 60 kaupasta hyväksyessään aiemmin tänä vuonna Suomen Lähikauppaa koskevan yrityskaupan. Kausalan Siwa kuuluu kilpailuviraston asettamalle listalle. Mikäli Kausalan Siwa ei mene kaupaksi, loppuu työsuhde myymälän neljältä työntekijältä. Koko Suomessa työt loppuvat 206 ihmiseltä. Keskon tavoitteena on tarjota irtisanotuille töitä muista Keskon toiminnoista, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Lue koko uutinen:

