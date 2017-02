Uutinen

Kouvolan Sanomat: Erittäin huono ajokeli jatkuu Kouvolassa — lunta sataa iltapäivään saakka Ilmatieteen laitoksen mukaan koko maassa sataa tänään yleisesti lunta. Lumisade on voimakkainta etelässä ja kaakossa. Kymenlaakson maakuntaan on annettu liikennesäävaroitus, ja ajokeli on paikoin erittäin huono. Lumisateiden ennustetaan jatkuvan iltapäivään saakka. Lämpötila nousee hieman plussan puolelle, mutta laskee iltaa kohti muutaman pakkasasteen lukemiin. Matalapaine jää Suomen ylle. Vasta lauantaina sää poutaantuu selvästi, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan. Vaikea ajokeli ja kinostunut lumi myöhästytti myös Kouvolan Sanomien jakelua tänä aamuna. Lehti saatiin kuitenkin pääosin jaettua kaikille tilaajille aamupäivän aikana. Vain alle kymmenen taloutta Hurukselassa saa lehtensä vasta huomenna. Lue koko uutinen:

