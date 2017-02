Uutinen

Kouvolan Sanomat: Hammonds tuli loppukaudeksi Kouvottariin — Bartonin kausi päättyi vammaan Pelintekijä Nyshia Hammonds vahvistaa loppukauden ajan Kouvottaria naisten Korisliigassa. Hammonds, 24, saapui Suomeen keskiviikon ja torstain välisenä yönä kotimaastaan Yhdysvalloista ja harjoitteli torstai-iltana Mansikka-ahon hallissa. 165-senttinen Hammonds on pelannut tällä ja viime kaudella Romanian pääsarjassa, jossa hänen edustamansa Alba Iulia eteni viime kaudella loppuotteluihin. Hammonds tilastoi Romaniassa ottelukohtaisiksi keskiarvoikseen 4,4 pistettä, 1,7 levypalloa ja 3,3, syöttöä. Hammonds on pelannut myös Venäjän pääsarjassa ja Liettuassa, joten Euroopan sarjat ovat tulleet jo tutuiksi nuoresta iästä huolimatta. Viime kaudella Hammonds pääsi venäläisseura Energy Ivanovossa esiintymään myös Eurocupissa, jossa hän merkkautti 7,0 pistettä, 4,3 levypalloa, 4,3 syöttöä ja 1,2 riistoa ottelua kohden. Kouvolalaisseura pyrkii saamaan Charlotten yliopiston kasvatille peliluvat kuntoon, jotta Hammonds voisi debytoida jo perjantaina vierasottelussa Helmi Basketia vastaan Helsingissä. Kouvottarille tuli tarve hankkia uusi pelintekijä, koska Bianca Barton kärsii alavartalovammasta. Päävalmentaja Mika Hartonen kertoi viime lauantaina PeKa-ottelun jälkeen, että Bartonin kausi on paketissa. Aiemmin tällä kaudella Kouvottarilta loukkaantui Khadijah Sessions, joka aloitti kauden räväkästi ja johti liigan pistetilastoa. Hartonen odottaa Hammondsin tuovan joukkueeseen energiaa. — Tarvitsemme apuvoimia erityisesti hyökkäyspäähän, ja Hammonds vastaa hyvin tähän tarpeeseen. Hän tuo peliimme lisää taitoa, nopeutta ja reagointia. Tulokaskauttaan Korisliigassa pelaava Kouvottaret on ajautunut kolmen ottelun tappioputkeen, mutta kamppailee yhä pudotuspelipaikasta, kun runkosarjaa on pelaamatta viisi ottelua. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/23/Hammonds%20tuli%20loppukaudeksi%20Kouvottariin%20%E2%80%94%20Bartonin%20kausi%20p%C3%A4%C3%A4ttyi%20vammaan/2017221940901/4