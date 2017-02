Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kansanedustajat hiihtävät kilpaa — Markku Pakkanen haastaa entiset huippu-urheilijat Joukko suomalaisia, ruotsalaisia ja norjalaisia kansanedustajia sekä parlamenttien virkamiehiä hiihtää kilpaa Keravan Keinukalliossa lauantaina 25. helmikuuta. Pohjoismaisissa parlamenttihiihdoissa kilpaillaan sekä henkilökohtaisissa ikäsarjoissa että viestijoukkuein. Suomalaisista kansanedustajista kilpailuihin osallistuvat keskustalaiset Ari Torniainen, Markku Pakkanen, Antti Rantakangas, Hanna Kosonen ja Mirja Vehkaperä. Parlamenttihiihtäjistä osalla on kilpa- ja jopa huippu-urheilutausta. Hanna Kosonen on hiihtosuunnistuksen maailmanmestari, Pernille Hübert lentopallon Norjan mestari ja ruotsalainen Åsa Elfving uppopallon pohjoismaiden mestari. Lisäksi Ruotsin joukkueen Malin Strand on pelannut jalkapalloa Itävallan Bundesliigassa ja Norjan Per Martin Sandtrøen kuului nuorena Norjan ampumahiihdon kansalliseen kärkeen. Pohjoismaisia parlamenttihiihtoja on järjestetty vuorotellen kolmessa maassa vuodesta 1972 lähtien. Lumipulan takia hiihdot on jouduttu perumaan kahdesti. Pisimpään mukana olleet norjalaiset ja suomalaiset virkamiehet ovat osallistuneet pohjoismaisiin parlamenttihiihtoihin yli kolmekymmentä kertaa. Keinukallion parlamenttihiihtojen järjestäjinä toimivat Keravan Urheilijat, Keravan kaupunki ja Eduskunnan urheilukerho. Kilpailuihin osallistuu yhteensä lähes kuusikymmentä kansanedustajaa ja virkamiestä. Eduskunnan, Norjan Stortingetin ja Ruotsin Riksdagenin joukkueiden lisäksi viestikilpailuun osallistuu Keravan kaupungin joukkue. Kilpailuista on live-tulosseuranta sekä Facebook-kisalähetys, joihin linkit löytyvät Keravan Urheilijoiden kisasivuilta. Lue koko uutinen:

