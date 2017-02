Uutinen

Kouvolan Sanomat: Katuja aurataan Kouvolassa myöhään iltaan — koko kalusto liikkeellä Kouvolan katuja aurataan tänään torstaina koko käytettävissä olevan kaluston voimin. Töissä on 33 omaa koneyksikköä sekä 37 paikallista aliurakoitsijaa. Työnjohtaja Miki Heinonen arvelee, että töitä painetaan pitkälle iltaan saakka. — Ensimmäiset aurat starttasivat aamuyöllä kahden jälkeen. Koska lunta sataa lisää, osa kaduista joudutaan auraamaan uudestaan. Uskoisin, että asuntokatuja puhdistetaan ainakin iltakahdeksaan tai -yhdeksään saakka, Heinonen sanoo. Myöhään keskiviikkoiltana alkanut ja torstaina jatkunut lumentulo teettää pitkää päivää Kouvolan katujen kunnossapidolle vielä pitkään lumentulon päättymisen jälkeen. — Kun kadut ja väylät on saatu puhdistettua, aloitetaan lumenajo. Siihenkin aletaan jo ensi yönä, sillä esteettömyysalueet on saatava puhtaiksi, Heinonen sanoo. Pääväylien kuten valtateiden 6, 12 ja 15 aurauksesta huolehtii YIT Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta. Auraus alkoi aamuyöllä. Torstaina puolilta päivin koneita oli liikenteessä kolmisenkymmentä, työmaapäällikkö Jukka Pääkkölä kertoo. — Ennusteen mukaan sateen pitäisi loppua iltapäivällä, jolloin tiestöllä tehdään loppusiivouksia. Loppusiivouksilla tarkoitetaan tienreunojen ajoa, linja-autopysäkkien ja pysähtymisaluiden puhdistusta. Tiet puhdistetaan niiden talvihoitoluokituksen mukaan. Kun lumet on aurattu, aloitetaan suolaus kaikilla pääväylillä, Pääkkölä kertoo. Juttua päivitetty ja täydennetty kello 12.10. Otsikkoa päivitetty kello 13:32. Lue koko uutinen:

