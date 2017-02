Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon historian ensimmäisestä SM-liiganoususta tulee kuluneeksi 30 vuotta — ”Kesälläkin yksi treeni saattoi kestää kolme ja puoli tuntia” KooKoon historian ensimmäinen nousu jääkiekon SM-liigaan toteutui vuonna 1987 ylivoimaisen esityksen kruununa. Joukkue napsi 44 ottelusta 74 pistettä maalierolla 302—137 ja kiipesi 1. divisioonan mestarina pääsarjaan. Tuohon aikaan voitosta lohkesi kaksi pistettä. KooKoo luukutti peräti 21 tappiotonta ottelua peräkkäin. Sarjakakkonen TuTo jäi KooKoosta hurjat 17 pistettä. Joukkue kokoontuu lauantaina yhteen ensimmäistä kertaa sitten sarjanousukauden. Joukkue saa VIP-vieraiden kohtelua ruokailuineen KooKoo—Pelicans-ottelussa ja esittäytyy yleisölle ensimmäisellä erätauolla. — On tultu siihen vaiheeseen, että kaikista asioista alkaa olla 30 vuotta. Niin tästä liiganousustakin, kapteeni Reijo Mansikka naurahtaa. Mansikka on ollut yhdessä Heimo Mäkelän ja Ari Kotron kanssa kokoamassa pelimiehiä jälleennäkemiseen. Kutsuihin on tullut ilahduttavasti vastauksia, sillä paikalle on tulossa parikymmentä joukkueen jäsentä. Kanadalaishyökkääjä Donald Fraser löytyi työpaikaltaan Espoosta. Yhteys saatiin myös tshekkiläispuolustaja Frantisek Jouniin, mutta hän ei pääse Itävallasta Kouvolaan. — Porukka on hajaantunut ympäri Suomea, mutta todennäköisesti jutut jatkuvat lauantaina siitä, mihin ne viime kerralla jäivät, Mansikka vinkkaa. Kouvola sai jäähallin vuonna 1982 ja liigajoukkueen jo viisi vuotta myöhemmin. Kotron mukaan Kouvolassa elettiin 1980-luvulla vahvaa jääkiekkohuumaa, mistä kertoo yli 3 000 katsojan keskiarvo 1. divisioonassa. Nousukaudelta on peräisin edelleen voimassa oleva KooKoon yleisöennätys, kun marraskuinen runkosarjaottelu TuToa vastaan houkutteli halliin 5949 katsojaa. Nyt jo edesmennyt Reino ”Pappa” Ruotsalainen tuli Jokereista KooKoon päävalmentajaksi ja nostatti harjoituksissa armottoman kovan vaatimustason. Kuntopohja KooKoolla ei ainakaan pettänyt. — Kun olimme joskus kahden erän jälkeen tappiolla, joukkueessa oli kova luottamus itseensä ja siihen, että vastustaja hyytyy ensimmäisenä, Kotro muistelee. — Papan tyyliä oli pitää älyttömän pitkiä harjoituksia. Kesälläkin yksi treeni saattoi kestää kolme ja puoli tuntia, Mansikka lisää. Mäkelän mukaan joukkueessa heitettiin herjaa siitä, että illan tv-uutiset menivät jo, mutta toiset tulevat vielä kymmeneltä. Fraser ja Joun olivat KooKoon ainoat ammattilaisurheilijat. Muilla päivään kuului ansiotyötä tai opiskelua. Liiganousu oli KooKoolle selkeä tavoite, sillä joukkue kolkutteli ovia jo kahdella edellisellä kaudella liigakarsinnoissa. Kun KooKoo nousi, kymmenen joukkueen liigasta putosi Jokerit. — Divisioonassa oli kovaa kilpailua liigapaikoista, sillä moni joukkue panosti nousuun, Kotro painottaa. Mansikan mukaan KooKoolla oli nousuun sarjan paras pelaajamateriaali. Ratkaisijoita löytyi eri osoitteista. Lasse Tasala, Fraser, Aki Räisänen, Mansikka, Harri Haapaniemi ja Pekka Lilleberg muodostivat tehokuusikon, josta jokainen takoi vähintään yhden tehopisteen ottelua kohden. KooKoo varmisti nousunsa 38. ottelussa vieraskentällä Hämeenlinnan Pallokerhoa vastaan. Kuudessa jäljelle jääneessä ottelussa suurin mielenkiinto kohdistui sarjan pistepörssin voittoon, josta Tasala kävi kovaa kisaa Vaasan Sportin Håkan Hjerpen kanssa. Hjerpestä leivottiin pistekunkku kuuden pisteen erolla. KooKoo jäi tulokaskaudellaan liigajumboksi, mutta selvitti karsinnoissa Kiekkoreippaan otteluvoitoin 3—2. Kaudelle 1988—89 SM-liigaa kasvatettiin 12 joukkueen sarjaksi, ja KooKoo sijoittui yhdeksänneksi. Vanhan liiga-ajan viimeiseksi jääneellä kaudella 1989—90 KooKoo jätti runkosarjassa taakseen vain Joensuun Kiekko-Pojat ja menetti karsinnoissa liigapaikkansa hävittyään Hockey-Reippaalle voitoin 3—1. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/23/KooKoon%20historian%20ensimm%C3%A4isest%C3%A4%20SM-liiganoususta%20tulee%20kuluneeksi%2030%20vuotta%20%E2%80%94%20%E2%80%9DKes%C3%A4ll%C3%A4kin%20yksi%20treeni%20saattoi%20kest%C3%A4%C3%A4%20kolme%20ja%20puoli%20tuntia%E2%80%9D/2017221936902/4