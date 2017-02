Uutinen

Kouvolan Sanomat: Korian Hankkija-areenan ja konttihotellin suunnitelmati ovat toistaiseksi jäissä Hankkijan vanhasta viljasiilosta kaavailtiin alkujaan kulttuurin monitoimikeskusta, jossa olisi voinut järjestää muun muassa konsertteja ja messuja. Tällä hetkellä suunnitelma on jäissä, kunnes Kouvolaan kaavaillun uuden matkakeskuksen kohtalo ratkeaa. — Ei ole järkeä lähteä kilpailemaan kaupungin ydinkeskustasta löytyvän uudisrakennuksen kanssa, jossa on usean tuhannen hengen konserttiareena. Jos Vain elämää -konsertti tuodaan Kouvolaan, ei ole vaikea veikata, mitä salia he käyttävät, Hankkijan kiinteistön omistavan Space Supply Oy:n edustaja Jyrki Heinola kertoo. Heinola toteaakin, ettei pienellä firmalla ole resursseja lähteä kilpailuun uuden matkakeskuksen kanssa. — Jos matkakeskus toteutuu, löydämme kyllä tilalle muutakin käyttöä. Jos ei muuta, niin vähintään varastona ja kuljetusfirmojen tallina. Kyselyitä on tullut jo monelta suunnalta. Kouvolan kaupungin toimitilajohtajan Timo Oksasen mukaan tapahtuma-areena tulee matkakeskukseen, mutta moni asia on edelleen auki. — Suunnitelmat elävät tällä hetkellä jatkuvasti. Vielä on mahdotonta sanoa kuinka iso areenasta tulee. Oksasen mukaan Kouvolan kaupunki tiedottaa matkakeskuksesta seuraavan kerran maalis-huhtikuun taitteessa. — Tuolloin meillä pitää olla toteutuksesta jo selvä näkemys. Siihen asti kaikki vielä elää. Space Supply ideoi myös mahdollista konttihotellia Korian asuntomessualueen nurkalle. Konteista rakennettu hotelli ei kuitenkaan tässä vaiheessa näytä toteutuvan. Heinolan mukaan Space Supply saattaa hakea rakennuslupaa konttihotellille vielä uudemman kerran. — Ehdotimme sitä jo kertaalleen kaupungille, mutta rakennusvalvonta ei lämmennyt asialle. Kouvolan kaupungin rakennusvalvontajohtajan Tapani Ryynäsen mukaan Space Supplyn ennakkoselvitys kilpistyi kahteen asiaan: tonttiin ja määräaikaisuuteen. Hotellille kaavailtu tontti on asemakaavassa määritelty omakotiasumista varten. — Hotellia siihen ei voi siten rakentaa. Rakennusvalvonta on kyllä myötämielinen konttihotellia kohtaan, mikäli se rakennetaan toiselle tontille, siitä tehdään kiinteä sekä asuinrakennuksen näköinen ja asetusten mukainen. Lue koko uutinen:

